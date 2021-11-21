“Глазам больно смотреть": в России представили ремейк мультфильма "Ну, погоди!" (видео)

Любимые для многих герои детства теперь стали объемными благодаря 3D

В воскресенье, 21 ноября, российская мультипликационная студия "Союзмультфильм" представила миру трейлер обновленной версии культовой ленты "Ну, погоди!".

Что известно о перезапуске и как приняли ремейк зрители, расскажет "Телеграф".

О мультике

Сам трейлер был представлен в рамках российского Comic Con. Создатели перезапуска — который, к слову, называется "Ну, погоди! Каникулы", — говорят, что им пришлось немного покорпеть над обновлением персонажей.

Кадр из трейлера

Так, среди прочего, нынешнего Волка зрители больше не увидят с сигаретой. Все потому, что российское законодательство запрещает показывать курение и алкоголь в лентах рейтинга ниже 18+.

Теперь вместо никотиновой зависимости Волк будет иметь игровую. Да-да, вам не показалось, теперь он станет геймером.

Также в трейлере можно заметить других персонажей, которые даже имеют несколько реплик, а не как в оригинале — являются больше фоном для главных героев.

Заяц, Волк и другие персонажи мультфильма

Стал более современным и сам антураж: к примеру, у Зайца на руке можно заметить популярные сейчас "умные часы".

С экрана к зрителям Волк будет обращаться голосом Гарика Харламова. Зайца же озвучил Дмитрий Хрусталев. Премьера ожидается в декабре 2021 года.

Напомним, что оригинальная версия "Ну, погоди!" вырастила не одно поколение детей. Впервые на экранах культовая парочка Волка и Зайца появилась в 1969-м.

Оригинальные Волк и Заяц

О реакции сети

Резюмировать этот пункт можно двумя словами — "все плохо". За чуть больше, чем три часа от премьеры трейлера на YouTube ролик набрал в четыре раза больше дизлайков, чем лайков. Также к видео отключены комментарии — в сети уже предположили, что из-за возмущения зрителей.

Количество реакция говорит само за себя

Тем не менее пользователи сети продолжают обсуждать ленту на других площадках. И вот пользователи Twitter весьма и весьма недовольны.

Предлагаем посмотреть трейлер и вам, чтобы составить свое мнение.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему пользователи сети активно интересовались вероятной смертью Сквидварда, одного из персонажей мультсериала "Губка Боб".