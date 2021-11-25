10 привычек, нещадно ворующих силы и энергию: проверьте их у себя

Оказывается, многозадачность и нарушенный режим дня, могут забирать здоровье и силы наравне с вредными привычками

Безобидные на первый взгляд ежедневные действия забирают нашу энергию не меньше, чем работа или бытовые хлопоты. Только мы не придаем этому должного значения, потому что просто не обращаем на них внимания.

Перечень привычек, которые ежедневно высасывают нашу энергию, собрал Lifehacker.

1.Просмотр слишком эмоциональных фильмов и телепрограмм

Многие из нас привыкли в конце дня отдыхать за просмотром фильма или телепрограммы перед экраном телевизора или любимого гаджета. Но, говорят психологи, просмотр эмоциональных телешоу отнимает ваши силы. При этом не важно, какие эмоции они пробуждают: позитивные или негативные.

Все дело в том, что часто мы идентифицируем с себя экранными героями и чувствуем то же, что и они. В итоге это может привести к сильному нервному возбуждению и нам приходится тратить много эмоций для того, чтобы успокоиться, а это значит, что мы устаем намного быстрее.

Чтобы уберечь себя от подобных эмоциональных перегрузок, лучше отдавать предпочтение нейтральному контенту, который помогает расслабиться и меньше о чем-то думать.

2. Большие перерывы между приемами пищи

Организм человека получает энергию из еды, а главным ее источником являются углеводы. В частности, мозг для восполнения энергии использует только самый простой углевод – глюкозу. Также организм делает ее запасы на случай, если надолго останется без еды.

Лучше всего для вашего организма кушать часто и понемногу – он не будет тратить энергию на то, чтобы делать своеобразные запасы, а направит ее на поддержание вашего комфортного самочувствия.

3. Бардак на рабочем столе

Беспорядок на рабочем месте приводит к тому, что вы тратите больше энергии на элементарные задачи. В то же время, если вы будете тратить 10-15 минут в день на то, чтобы навести порядок у себя на столе, а у каждой вещи будет свое место, то и ваши мысли будут упорядочены.

Работа в беспорядке вредит нашему вниманию. В результате у нас уходит

4. Слишком много дел планировать заранее

Когда мы записываем все свои планы на день, при этом стараемся продумать выполнение как можно большего количества задач, то таким образом мы только подкармливаем свою тревожность. Все дело в том, что не все и не всегда получается делать так быстро, как хотелось бы. В результате мы начинаем нервничать и переживать, что ничего не успеваем, а это отнимает очень много сил и энергии.

Старайтесь планировать только то, что на самом деле очень важно, а приготовление нового вкусного блюда или уборку в квартире оставьте на день, когда у вас не будет сложных задач. Кроме того, если вы оставите немного больше времени для хобби или ничегонеделанья, то будете чувствовать себя более свободным человеком, у которого все под контролем.

5. Сразу отвечать на входящие звонки

Учёные Калифорнийского университета в Ирвайне заявляют, что человеку необходимо больше 20 минут, чтобы сконцентрироваться на задаче, от которой нас отвлекли. Телефонные звонки в наше время являются тем самым фактором, который способен нас значительно отвлечь от работы. Поэтому, перед тем, как ответить на звонок, подумайте, насколько срочным он может быть и если есть возможность, то лучше перезвоните позже – чтобы не в итоге не тратить время и силы на то, чтобы заново сконцентрироваться.

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6. Оставлять сделанное на полпути

Очень часто как в работе, так и быту возникают ситуации, когда во время выполнения одной задачи выясняется, что срочно надо сделать что-то еще. В итоге мы оставляет первоначальное дело на потом и сломя голову бросаемся на выполнение новой задачи. Но мозг так не может работать и тратит намного больше сил и энергии, чем мог бы. А чем чаще повторяются подобные ситуации, то мы чувствуем себя уставшими задолго до окончания рабочего дня.

7. Сутулиться

Когда мы сутулимся, то создаем дополнительную нагрузку на мышцы, суставы и сухожилия. Соответственно, мы скорее устаем. Чтобы уменьшить подобную нагрузку, стоит несколько раз в день делать разминку, выбирать удобное кресло для работы и, возможно, надевать поддерживающий корсет.

8. Неправильно дышать

Когда мы стараемся скорее успеть сделать что-то, то мы забываем правильно дышать – делаем не глубокие вдохи, что приводит к тому, что количество кислорода, который поступает в организм, уменьшается, что, в свою очередь, запускает в мозге процессы, которые приводят к усталости.

9. Оставлять мелкие задачи на потом

Обратной стороной ежедневных перегрузок является откладывание мелких задач на потом. В итоге, их может скопиться настолько много, что мы начинаем переживать, что, казалось бы, за мелочами ничего не успеваем. Эта проблема имеет очень простое решение – когда у вас появляется свободное время, сделайте что-то со списка не срочных дел. Таким образом, в списке станет меньше пунктов, и вас не будет поглощать тревога, что вы не справляетесь даже с мелочами.

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10. Не выключать свет на ночь

Свет от телевизора, гаджетов или приглушенный свет в комнате дает мозгу сигнал, что темное время суток не наступило, а значит еще не время вырабатывать гормон сна мелатонин и отдыхать, о чем "Телеграф" рассказывал немного раньше. Это приводит к бессоннице и постоянной усталости. Поэтому, позволяйте себе спать в темноте, и ваш организм поблагодарит вас за это.

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