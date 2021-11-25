Укр

"Это разные девушки": участницы конкурса красоты без фотошопа разочаровали зрителей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На фото - Эмма Ренуччи, одна из претенденток за звание "Мисс Франция-2022"
На фото - Эмма Ренуччи, одна из претенденток за звание "Мисс Франция-2022"

Участницы переборщили с фильтрами в соцсетях

В этом году кастинг на конкурс красоты "Мисс Украина" прошел со сложностями. Как оказалось, что в нашей стране появился дефицит девушек с натуральной внешностью: без имплантатов, хирургических вмешательств, татуировок, наращенных волос и ногтей… Видимо, такая проблема есть и в западных странах.

11 декабря во Франции организуют свой конкурс красоты, пишет Daily Mail. Претенденток на звание "Мисс Франция-2022" заранее предупредили о том, чтобы они не занимались чрезмерной коррекцией своей внешности в социальных сетях: не применяли к фото различные фильтры и фотошоп. Это случилось после того, как в обществе возникли протесты по поводу разницы между отредактированными селфи француженок и их официальными портретами, опубликованными организаторами конкурса.

Например, некоторые отметили, что одна из 29 участниц, Сесиль Вольфромофф, на своих снимках в Instagram (слева) выглядит иначе, чем на официальном фото (справа).

"Мисс нужно покончить с фильтрами в социальных сетях, они прекрасны без них. Когда вы видите официальные фотографии, есть разница", "Это разные девушки", — высказываются поклонники конкурса красоты.

На фото - Мисс Пикардия, Хаяте Эль-Гармауи
На фото - Мисс Пикардия, Хаяте Эль-Гармауи
На фото: Мисс Нормандия, Юссра Аскри
На фото: Мисс Нормандия, Юссра Аскри
На фото: Мисс Пуату-Шарант, Лолита Феррари
На фото: Мисс Пуату-Шарант, Лолита Феррари

Напомним, что международный конкурс "Мисс мира" запланирован на 16 декабря в Пуэрто-Рико. Представлять Украину будет 22-летняя Александра Яремчук из Винницы, которой недавно открыли визу США. Как выглядят некоторые претендентки на титул "Мисс мира-2021" — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Франция #Фотошоп #Конкурсы #Конкурсы красоты
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