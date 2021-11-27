Диетолог рассказала, что будет, если есть белый хлеб каждый день

У белого хлеба есть более полезные аналоги.

Ежедневное употребление белого хлеба может спровоцировать такие серьезные заболевания как инсулинорезистентность, диабет и ожирение.

Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, передает m24.ru.

Диетолог отмечает, что воздействие белого хлеба на организм человека можно приравнять к воздействию сахара.

"Даже если в хлебе просто белая мука, вода и дрожжи, он становится, по сути, сахаром – это не хлеб. Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность", — поясняет диетолог.

Читайте также: Категория Интервью Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста Проблема избыточного веса и перееданий актуальна для многих людей. В особенности остро она проявляется в осенне-зимний период. "Телеграф" поговорил с терапевтом-диетологом и автором клуба сбалансированного питания "The Vilka" Татьяной Лакустой и узнал, как справляться с эмоциональным перееданием и какие принципы здорового питания необходимо соблюдать.

Подобные скачки инсулина в крови чреваты развитием инсулинорезистентности, диабета и резкими скачками веса, с которыми впоследствии может быть очень сложно справиться. Соломатина отметила, что белый хлеб — это не полноценный продукт питания, а скорее десерт, поэтому и употреблять его можно крайне редко.

Полезной заменой, по мнению диетолога, может стать цельнозерновой хлеб, который содержит много полезной для организма клетчатки. Также она советует обратить внимание на ржаной хлеб, однако тут нужно тщательно следить за тем, чтобы в его составе на первом месте была именно ржаная мука, а не пшеничная мука высшего сорта, как это часто бывает.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пользе и вреде хурмы.