Стримерша сколотила многомиллионное состояние в OnlyFans: чем она так отличилась (18+)

Девушка говорит, что покупка была совершена не для того, чтобы похвастаться перед другими стримерами.

Популярность соцсети OnlyFans, в котором девушки делятся своими интимными видео и фото, набирает обороты и некоторые модели уже успели поднять на своей деятельности целые состояния. Одной из таковых является стример из США Кейтлин Сирагуса, более известная поклонникам под именем Amouranth, которая заявила, что потратила $10 миллионов (почти 271 млн грн) на покупку доли в сети магазинов розничной торговли "7-11".

Об этом она сообщила подписчикам в соцсети Твиттер.

"Ой, я сделала это снова! На этот раз 7-11. Ценник в 10 миллионов долларов. Это коллективная сделка, так что мне принадлежит только четверть. Огромная локация, расположенная близ автомагистрали и метро", — написала она, пообещав обнародовать детали позже.

Это не первая покупка Сирагусы, до этого она купила заправочную станцию за 4 миллиона долларов (108 млн грн), хотя три из них ей пришлось взять в долг. Покупка позволила ей воспользоваться программой помощи инвесторам и получить налоговую скидку в размере более ста тысяч долларов.

Примечательно, что в своих роликах она почти никогда не раздевается догола. Однако, очевидно, что любовь фанатов настолько велика, что первый ролик с полностью обнаженной грудью был куплен у нее за 221 тысячу долларов (почти 6 миллионов гривен).

Кейтлин Сирагуса

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