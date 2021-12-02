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Меган Маркл победила в суде против британского таблоида спустя три года

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Герцогиня Сассекская около трех лет боролась с британским изданием Новость обновлена 02 декабря 2021, 21:17
Герцогиня Сассекская около трех лет боролась с британским изданием

Супруга принца Гарри сумела добиться справедливости.

В семье Меган Маркл и принца Гарри радостное событие: спустя три года судебной волокиты и разбирательств герцогине удалось прекратить судебный процесс против Associated Newspapers. В четверг, 2-го декабря стало известно, что Меган выиграла суд против британского таблоида Mail on Sunday. 

Об этом сообщает издание People

Супруга принца Гарри получит от издательства значительную финансовую компенсацию в размере 2 млн долларов, а также публичные извинения на первой полосе Mail on Sunday, чего пожелала Меган лично. 

"Это победа не только для меня, но и для всех, кто когда-либо боялся отстаивать то, что правильно", — сказала Меган после вынесения приговора в Лондоне.

Напомним, что супруга принца Гарри подала в суд на британские СМИ за нарушение авторских прав и неправомерное использование частной информации. Еще в 2018 году СМИ опубликовали скандальное письмо, которое Меган Маркл написала своему отцу, в котором попросила его оставить ее семью в покое. 

Как сообщал "Телеграф", ранее жена принца Гарри Меган Маркл попала в список самых влиятельных людей в 2021 году по версии журнала TIME.

Теги:
#Суд #Принц Гарри #Меган Маркл
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