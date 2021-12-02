Меган Маркл победила в суде против британского таблоида спустя три года
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 7
Супруга принца Гарри сумела добиться справедливости.
В семье Меган Маркл и принца Гарри радостное событие: спустя три года судебной волокиты и разбирательств герцогине удалось прекратить судебный процесс против Associated Newspapers. В четверг, 2-го декабря стало известно, что Меган выиграла суд против британского таблоида Mail on Sunday.
Об этом сообщает издание People.
Супруга принца Гарри получит от издательства значительную финансовую компенсацию в размере 2 млн долларов, а также публичные извинения на первой полосе Mail on Sunday, чего пожелала Меган лично.
"Это победа не только для меня, но и для всех, кто когда-либо боялся отстаивать то, что правильно", — сказала Меган после вынесения приговора в Лондоне.
Напомним, что супруга принца Гарри подала в суд на британские СМИ за нарушение авторских прав и неправомерное использование частной информации. Еще в 2018 году СМИ опубликовали скандальное письмо, которое Меган Маркл написала своему отцу, в котором попросила его оставить ее семью в покое.
Как сообщал "Телеграф", ранее жена принца Гарри Меган Маркл попала в список самых влиятельных людей в 2021 году по версии журнала TIME.
- Дата публикации
-
- Категория
-