Меган Маркл победила в суде против британского таблоида спустя три года

Супруга принца Гарри сумела добиться справедливости.

В семье Меган Маркл и принца Гарри радостное событие: спустя три года судебной волокиты и разбирательств герцогине удалось прекратить судебный процесс против Associated Newspapers. В четверг, 2-го декабря стало известно, что Меган выиграла суд против британского таблоида Mail on Sunday.

Об этом сообщает издание People.

Супруга принца Гарри получит от издательства значительную финансовую компенсацию в размере 2 млн долларов, а также публичные извинения на первой полосе Mail on Sunday, чего пожелала Меган лично.

"Это победа не только для меня, но и для всех, кто когда-либо боялся отстаивать то, что правильно", — сказала Меган после вынесения приговора в Лондоне.

Напомним, что супруга принца Гарри подала в суд на британские СМИ за нарушение авторских прав и неправомерное использование частной информации. Еще в 2018 году СМИ опубликовали скандальное письмо, которое Меган Маркл написала своему отцу, в котором попросила его оставить ее семью в покое.

Как сообщал "Телеграф", ранее жена принца Гарри Меган Маркл попала в список самых влиятельных людей в 2021 году по версии журнала TIME.