"Американские горки закончились": экс-участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев сообщил, что стал холостяком

Украинский "Тарзан" разошелся со своей девушкой спустя 2 года отношений.

Украинский актер и чемпион Украины Алексей Суровцев, известный по роли в сериале "След", вновь присоединился к рядам холостяков.

На своей странице в Инстаграм Алексей поделился со своими подписчиками грустной новостью: спустя 2 года отношений он расстался с Анной Скворцовой — призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу.

Мужчина конкретной причины не назвал, лишь намекнул, что причиной расставания стали недопонимания между ними, они не смогли "смотреть в одно направление".

"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Экстремальные американские горки закончились…" — написал Алексей, попросив своих подписчиков не задавать лишних и глупых вопросов.

Напомним, что во время участия Алексея Суровцева в "Танцах со звездами" Анна его всячески поддерживала, даже один раз появилась в из с Марией Колосовой (партнерша в "Танцах") номере. Также Скворцова не была против, когда в одной из танцевальных постановок Алексей целовался с Марией.