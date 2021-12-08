Как компактно сложить чемодан: 5 главных правил

Хитрости, которые упростят сборы и сделают путешествие намного комфортнее.

Отправляясь в поездку, особенно в какие-нибудь теплые края, всегда хочется взять с собой как можно больше вещей, чтобы красоваться перед иностранцами. Однако как же все свои наряды вместить в маленький чемодан?

Изучив советы сайта "Лайфхакер", "Телеграф" составил 5 главных правил, которые помогут вам упаковать свои вещи в чемодан так, что еще и место останется.

Пять правил, которые помогут собрать вещи в путешествие

Чтобы ничего не забыть, нужно прежде всего составить список вещей, которые вам необходимы: паспорт, билеты, деньги, купальник (если речь о поездке на море), и так далее. Сначала пишите все, что бы вы хотели взять с собой, а потом, перечитав свой список, начинайте откидывать те предметы, которыми вы вряд ли будете пользоваться.

К примеру, в отелях практически всегда есть различные средства гигиены (мыло, шампунь), поэтому их с собой можно не брать.

Второе, что необходимо сделать — это составить возможные комплекты одежды. Лучше всего, чтобы все вещи сочетались между собой, поэтому отдайте предпочтение универсальным и практичным вариантам. Также, берите во внимание и погодные условия того места, куда вы отправляетесь, и род своей деятельности там.

Когда вы определились с теми вещами, которые "едут" в поездку с вами, можно приступать к их упаковке в чемодан. На дно лучше всего, складывать тяжелые, объемные вещи, или то, что вам понадобиться в последнюю очередь. Соответственно, вверху будут те вещи, которые могут пригодиться сразу.

Хорошим помощником при упаковке чемодана станут органайзеры.

Более того, они помогут создать порядок в вашем багаже и облегчат поиск нужных вещей.

Не берите с собой много вещей, особенно если вы отправляетесь в путешествие на несколько дней. Если ваша поездка более длительная, то вещи можно просто постирать.

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