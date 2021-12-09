Аlyona Аlyona впервые показала лицо своего парня: кто он такой (фото)

Рэперша перестала скрывать своего бойфренда

Почти год назад известная украинская рэперша Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) призналась своим поклонникам, что ее сердцу больше не одиноко. Поначалу артистка даже имени своего избранника не называла, а после переезда к нему таки рассекретила как его зовут — Денис.

И вот 9 декабря свершилось то, чего так давно ждали фанаты исполнительницы. На своей странице в Инстаграм Алена опубликовала фото со своим бойфрендом, на котором видно его лицо.

На снимке Савраненко в белье, шелковом леопардовом халатике и милых розовых туфлях на каблуке "оседлала" своего возлюбленного Дениса, который разместился на стуле. На одном из фото Алена добавила его комментарий, что ему совсем не тяжело.

"Влюбилась в разбойника" — признается артистка, добавляя, что чувствует, что Денис — это ее человек.

Что известно о парне Аlyona Аlyona — Денисе

Денис родом из Запорожья. Сейчас вместе с Аленой Савраненко проживает в Киеве. Он начинающий рэпер, выпускающий треки под псевдонимом Yoxden, и TikTok-блогер. На его страничке в TikTok, где за ним следит 262 тыс. подписчиков, много юмористических роликов, в которых он играет роль пенсионеров, бомжей, наркоманов и т. д.

В Инстаграме он подписан как "Розбійник" и профиль у него закрыт.

Также у него есть свой ютуб-канал, на котором он публикует свои треки с января 2018 года.

Напомним, что ранее Алена Савраненко засветилась на съемках рекламного ролика Red Bull, в результате чего пострадало покрытие Софийской площади. Пользователи сети были недовольны сложившейся ситуацией, и потребовали от артистки извинений и более того, заставили ее и команду отмывать следы шин на площади.

"Телеграф" был на Софийской площади, когда Alyona Alyona с командой убирала исторический центр Киева.