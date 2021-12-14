Укр

Певица Нюша стала мамой во второй раз

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Певица родила мальчика Новость обновлена 14 декабря 2021, 13:18
Певица родила мальчика

У артистки теперь "полный комплект" — мальчик и девочка.

В семье известной российской певицы Нюши (Анны Шурочкиной), которая в июле 2021 года оригинально сообщила своим фанам о второй беременности, обнажив округлившийся живот в клипе на песню "Небо знает", случилось радостное событие — их семья увеличилась на одного человека. 

14 декабря 2021 года около 11 часов утра Нюша родила второго ребенка — мальчика, имя которого новоиспеченные родители пока держат в секрете. Об этом сообщает телеграм-канал Super.ru, ссылаясь на официального представителя артистки. 

Отметим, что имя у малыша может быть достаточно необычное, так как его старшую сестру, первого ребенка Нюши, зовут Симба-Серафима. 

Первая дочь Нюши - Симба
Первая дочь Нюши - Симба
Симба-Серафима
Симба-Серафима

Также известно, что певица и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. Нюша рожала в Дубае, где и проводила последние недели беременности. Когда новоиспеченная мамочка вернется домой — пока неизвестно. 

Напомним, что отцом новорожденного сына Нюши является ее супруг Игорь Сивов. Для Нюши — это второй ребенок, в то время как для Игоря — четвертый, при чем это его третий сын. От первого брака Сивов воспитывает еще двоих мальчиков. 

Нюша и ее супруг Игорь Сивов
Нюша и ее супруг Игорь Сивов

Ранее "Телеграф" писал, что коллега Нюши по шоу-бизнесу — экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина родила своего первенца. 21 ноября на свет появился долгожданный мальчик, которого артистка назвала Лукой.

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#Нюша #Певица Нюша
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