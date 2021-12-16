Таропрогноз на 16 декабря: одним стоит дать себе отдохнуть, другим - поберечь близких

Карты советуют не перегружать себя делами и не начинать конфликты

Ближе к концу недели многим уже невмоготу делать дела, но осталось потерпеть совсем немного, — выходные уже не за горами.

Как показал прогноз Таро от "Телеграфа", в этот четверг, 16 декабря, многим будет несладко.

Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, выберите одну из трех карт на фотографии ниже:

Выбирайте сердцем, а не разумом

А теперь сверьтесь, что именно Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вниз

И объясняем, что это значит.

Десятка мечей

На этой карте нарисован человек, которого пронзили сразу десять клинков, и значение карты соответствующее: поражение. Битва проиграна, ничего уже не поделать.

Но не стоит слишком расстраиваться. Карта говорит о том, что планы не сбудутся, но какие именно планы — не уточняет.

Десятка жезлов

Вы можете увидеть на этой карте человека, который взвалил на себя так много, что сам прогибается под тяжкой ношей. Это карта-предостережение для Вас: сбавьте обороты и делегируйте задачи там, где это возможно, иначе можете сломаться под грузом дел.

Перевернутая Королева жезлов

Сегодня Вы будете склонны к чрезмерно импульсивным и независимым поступкам, которые могут обернуться конфликтами, высокомерием и даже жестокостью. В отношениях могут проскочить ревность и тщеславие.

Берегите близких сегодня и постарайтесь никого не обидеть, поскольку позже можете пожалеть.

Напомним, ранее "Телеграф" расписывал, что ждет каждый знак Зодиака на любовном фронте в 2022 году.