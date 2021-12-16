Таропрогноз на 16 декабря: одним стоит дать себе отдохнуть, другим - поберечь близких
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Карты советуют не перегружать себя делами и не начинать конфликты
Ближе к концу недели многим уже невмоготу делать дела, но осталось потерпеть совсем немного, — выходные уже не за горами.
Как показал прогноз Таро от "Телеграфа", в этот четверг, 16 декабря, многим будет несладко.
Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, выберите одну из трех карт на фотографии ниже:
А теперь сверьтесь, что именно Вы выбрали:
И объясняем, что это значит.
Десятка мечей
На этой карте нарисован человек, которого пронзили сразу десять клинков, и значение карты соответствующее: поражение. Битва проиграна, ничего уже не поделать.
Но не стоит слишком расстраиваться. Карта говорит о том, что планы не сбудутся, но какие именно планы — не уточняет.
Десятка жезлов
Вы можете увидеть на этой карте человека, который взвалил на себя так много, что сам прогибается под тяжкой ношей. Это карта-предостережение для Вас: сбавьте обороты и делегируйте задачи там, где это возможно, иначе можете сломаться под грузом дел.
Перевернутая Королева жезлов
Сегодня Вы будете склонны к чрезмерно импульсивным и независимым поступкам, которые могут обернуться конфликтами, высокомерием и даже жестокостью. В отношениях могут проскочить ревность и тщеславие.
Берегите близких сегодня и постарайтесь никого не обидеть, поскольку позже можете пожалеть.
Напомним, ранее "Телеграф" расписывал, что ждет каждый знак Зодиака на любовном фронте в 2022 году.
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