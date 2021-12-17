"Игра в кальмара" с гробиками: Дядя Жора рассказал о самых популярных у украинцев корпоративах

Шоумен назвал тренды новогодних корпоративов в этом году

Декабрь считается самым горячим месяцем для звезд шоу-бизнеса. В предновогодний период исполнители, юмористы и другие представители развлекательной сферы снимаются в новогодних проектах и выступают на корпоративах. После непростых моментов в уходящем году украинцы хотят окунуться в новогоднюю атмосферу на полную, а не только раскошелиться на продукты для праздничного застолья.

Украинский шоумен и телеведущий Дядя Жора (наст. имя Вадим Мичковский — ред.) владеет своим ивент-агенством, поэтому смог поделиться с "Телеграфом" тем, какие запросы есть у наших соотечественников, и какую тематику они выбирают для корпоративов. Полное интервью со звездой читайте в нашем материале.

По словам Вадима Мичковского, сейчас их клиенты все еще готовы тратить бюджет на что-то уникальное, особенное.

"Например, мы готовили корпоратив в стиле Венецианского фестиваля, по типу "Великий Гэтсби", а самая запрашиваемая концепция – это "Игра в кальмара", по мотивам популярного сериала. Такой праздник выглядит очень зрелищно – ростовая кукла, костюмы, специальные конкурсы и даже гробики в виде подарочных коробок с бантом", — рассказал шоумен.

Также, как отмечает известный телеведущий, сейчас очень популярными стали онлайн-корпоративы. Добавим, что популярности такому формату поспособствовала пандемия коронавируса, когда команда предприятия находится в офисах по всей Украине или сотрудники работают удаленно.

"В таком случае ивент-агентство арендует большую студию, мы устанавливаем необходимую технику, приглашаем модератора и наполняем праздник: ведущим, артистами, танцевальными коллективами, стендаперами, проводим мастер-классы, квесты и делаем онлайн-розыгрыши ценных призов – все по запросу заказчика. Гости корпоратива наблюдают за событиями в главной студии, подключившись через Zoom, на плазмах или экране проектора", — рассказал Мичковский.

Добавим, что украинская звезда Верка Сердючка выступит на Новый год в Дубае за 4,5 млн грн! Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом, встретит новогоднюю ночь на сцене в роскошном 5-звездочном отеле Raffles The Palm.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Государственное акционерное общество "Укртрансгаз", несмотря на свои миллиардные убытки, потратило на проведения корпоратива целый один миллион гривен. На элитной базе отдыха под Киевом присутствовало 200 сотрудников предприятия. Подробнее о скандале с госучреждением и его директором — читайте в нашем материале.