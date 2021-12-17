Укр

Звезда нового "Человека-паука" певица Зендая кардинально сменила имидж (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Звезда нового "Человека-паука" певица Зендая кардинально сменила имидж (фото) Новость обновлена 17 декабря 2021, 22:01

Певица решилась обновить имидж и обрезала свои длинные волосы.

В среду, 15 декабря, в украинских кинотеатрах состоялась премьера нового фильма от Marvel — "Человек-паук: Нет пути домой", главные роли в котором сыграли Том Холланд и Зендая. Видимо роль девушки Человека-паука так понравилась артистке, что она решила сделать прическу, как у Мэри Джейн и в реальной жизни. 

На своей странице в Инстаграм, где за актрисой следит 114 млн подписчиков, Зендая в сторис опубликовала фото, на котором предстала в новом имидже: длинные натуральные волосы сменились на короткие локоны темно-каштанового цвета. 

"Настало время для перемен" — подписала фото актриса. 

"Телеграф" предлагает посмотреть, как Зендая выглядела до изменения имиджа. 

Ранее, "Телеграф" писал, что телеведущая из Украины Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила сеть резкой сменой имиджа, который совсем не понравился ее фанатам.

Теги:
#Актриса #Имидж #Зендая #Зендея
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