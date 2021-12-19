Не только подарки: советы священника, как отметить День святого Николая

Священник отметил, что суть праздника не только в обмене подарками

День Николая Угодника отмечают в Украине 19 декабря и главной традицией праздника считают подарки, которые принято оставлять под подушкой. Однако больше внимания этого дня следует сосредоточить на духовном, а не материальном.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Михаил Омельян.

Советы священника на День святого Николая

По словам представителя церкви, подарки на Святого Николая можно и нужно делать, однако совсем не обязательно, чтобы они были материальными. Помочь ближнему можно и словом и делом.

"Это день, когда следует не только с благодарностью получать подарки, но и сосредоточить свое внимание на том, чтобы подготовить подарок ближнему, не обязательно материальный", — отметил священник.

Священнослужитель добавил, что на праздник Николая следует последовать примеру жизни христианского святого, посвятить день Господу и поблагодарить его за все дары, которым он нас благословляет.

"Наполняем наши души милосердием и даруем его тем, кто в этом нуждается", — подытожил Михаил Омельян.

Кто такой Святой Николай?

Святой Николай – это реальная историческая фигура. Жил он примерно в 270-355 годах в Ликии в Римской империи. Мужчину воспитывали в христианской семье и, по преданию, он был первым, кого в то время окрестили.

Кроме этого, Николай в Риме освятился и стал священником и на протяжении всей жизни помогал тем, кто в этом нуждался. А после смерти своих родителей Угодник тайно раздавал наследство беднякам, а когда это обнаружили, его в знак уважения сделали епископом.

За свои добрые дела еще в те времена Николая называли Чудотворцем и очень уважали. А сейчас он считается одним из самых известных христианских святых, оберегающих детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что категорически запрещено делать в День святого Николая.