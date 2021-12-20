Укр

"Содрала у Зиверт": Ани Лорак обвинили в плагиате образа российской певицы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Певица поделилась пикантными кадрами в Инстаграм Новость обновлена 20 декабря 2021, 18:57
Певица поделилась пикантными кадрами в Инстаграм

Певица попала под волну критики за свою новую прическу и новогодний костюм.

Известная украинская певица Ани Лорак, которую ранее обвинили в чрезмерном фотошопе, снова попала под волну критики от своих фанов. На этот раз поводом для обсуждений и осуждений стал ее новогодний костюм. 

На своей странице в Инстаграм Ани Лорак опубликовала несколько снимков с выступления на очередном новогоднем концерте. На фото артистка предстала в необычном образе: с пышной кучерявой прической, которая очень напоминает образ Уитни Хьюстон, и в черном боди с высоким горлом и длинными рукавами, которое очень выделило тонкую талию певицы, а высокие сапоги на каблуке подчеркнули ее длинные ноги. 

"Новогодний марафон продолжается. Как вам мое перевоплощение?" — поинтересовалась у своих подписчиков Лорак. 

43-летняя Ани Лорак поэксперементировала с внешним видом
43-летняя Ани Лорак поэксперементировала с внешним видом
Ани Лорак сделаа себе пышную афроприческу
Ани Лорак сделаа себе пышную афроприческу

Однако такой образ не пришелся пользователям сети по вкусу. Многие фаны отметили, что намного женственней и уместней было бы, если бы артистка надела на выступление платье.

 

Помимо этого, Ани Лорак обвинили в плагиате образа у российской певицы Зиверт, которая ранее выступала с подобной прической. Также в сети отметили, что в таком образе артистку легко спутать и с Настей Каменских. 

Образ певицы Зиверт

Напомним, что в октябре 2021 года Ани Лорак, которая последние годы живет и работает в стране-агрессоре России, впервые за 7 лет дала интервью украинскому телеканалу "1+1". В программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что на нее якобы был сделан "политический заказ". Интервью 42-летней звезды высмеял украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, отметив, что у артистки "мало мозгов".

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#Ани Лорак
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