Укр

Зимнее солнцестояние 2021: что категорически запрещено делать в этот день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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21 декабря — день зимнего солнцестояния
21 декабря — день зимнего солнцестояния

В народе этот период еще называют "полночь года".

Во вторник, 21 декабря, произойдет зимнее солнцестояние, что значит, что в этот день будет наблюдаться самая длинная ночь, которая в 17:59 по Киеву, и самый короткий день в году. 

Астролог Людмила, которая в Инстаграме ведет свой блог под ником astro_lotos, называет зимнее солнцестояние своеобразным переходом от тьмы к свету. Она рекомендует в этот день избавиться от всего ненужного как материального, так и духовного. Также астролог обратила внимание и на запреты дня. 

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря:

  • Не планируйте на этот день сложных и изнуряющих дел.
  • Не злитесь, не нервничайте и сохраняйте эмоциональное равновесие. 
  • Не переедайте и старайтесь питаться правильно. 
  • Не думайте о грустном — поддерживайте в себе позитивный настрой.

Помимо этого, астролог Людмила советует поработать над своими негативными качествами и привычками, от которых вы хотели бы избавиться. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зимнее солнцестояние — это очень мощный энергетический день, когда можно и нужно загадывать желания и смело задумываться о своих планах. Как правильно загадать свое желание в ночь солнцестояния, чтобы оно сбылось — читайте в нашем материале.

Теги:
#Запреты #Зимнее солнцестояние
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