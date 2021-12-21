Зимнее солнцестояние 2021: что категорически запрещено делать в этот день

В народе этот период еще называют "полночь года".

Во вторник, 21 декабря, произойдет зимнее солнцестояние, что значит, что в этот день будет наблюдаться самая длинная ночь, которая в 17:59 по Киеву, и самый короткий день в году.

Астролог Людмила, которая в Инстаграме ведет свой блог под ником astro_lotos, называет зимнее солнцестояние своеобразным переходом от тьмы к свету. Она рекомендует в этот день избавиться от всего ненужного как материального, так и духовного. Также астролог обратила внимание и на запреты дня.

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Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря:

Не планируйте на этот день сложных и изнуряющих дел.

Не злитесь, не нервничайте и сохраняйте эмоциональное равновесие.

Не переедайте и старайтесь питаться правильно.

Не думайте о грустном — поддерживайте в себе позитивный настрой.

Помимо этого, астролог Людмила советует поработать над своими негативными качествами и привычками, от которых вы хотели бы избавиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зимнее солнцестояние — это очень мощный энергетический день, когда можно и нужно загадывать желания и смело задумываться о своих планах. Как правильно загадать свое желание в ночь солнцестояния, чтобы оно сбылось — читайте в нашем материале.