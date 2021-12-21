День зимнего солнцестояния 2021: астролог рассказала, как легко привлечь деньги в свою жизнь

В День зимнего солнцестояния нужно планировать будущее и строить планы

День зимнего солнцестояния, который совпал с зеркальной датой 21 декабря, предвещает большую удачу и благополучие, в частности – финансовое. Так что в этот день есть все шансы привлечь в свою жизнь деньги. Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астропсихолога Елены Осиповой.

Как отмечает астролог, День зимнего солнцестояния считается самым мистическим и энергетическим днем в году. 21 декабря вы можете надеяться на положительные изменения в своей жизни и благополучие, а также получится улучшить свой материальный достаток.

Астропсихолог дает два важных совета накануне зимнего солнцестояния, которое состоится 21 декабря в 17:59 по Киеву:

проведение генеральной уборки; подведение итогов года.

Ритуал на День зимнего солнцестояния

Чтобы символически освободиться от старых и ненужных проблем, воспоминаний и эмоций, попробуйте осуществить нехитрый ритуал:

выпишите на листе бумаги все произошедшие в нынешнем году неудачи

сожгите лист.

При этом, подчеркнула Осипова, постарайтесь быть благодарными за все моменты уходящего года. В том числе и за негативные эмоции, трудности и переходные периоды, ведь все это приносит в нашу жизнь осознанность, мудрость и духовное развитие.

Напомним, с давних времен зимнему солнцестоянию посвящали праздники. В этот день древние отмечали шабаш Йоль. Считалось, что рассвет после самой длинной ночи в году является символом возрождения.

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Как писал "Телеграф", 21 декабря Google посвятил один из дудлов Дню зимнего солнцестояния. Забавного ежа смогут видеть все жители планеты, но только в северном полушарии зверь шагает по заснеженному лесу, а в южном – изображен с тропическими растениями.