Доктор Комаровский назвал самую опасную вещь на кухне

Кухонную губку необходимо регулярно менять.

Самый известный в Украине доктор Евгений Комаровский назвал одну из самых опасных вещей, которая есть на кухне у каждого. Речь идет об обычных губках и мочалках для мытья посуды. Оказывается, одно из самых важных правил поведение на кухне — это не только своевременное и правильное мытье рук, но и частая замена или хотя бы стерилизация моющей губки.

Об этом Комаровский пишет в своем журнале.

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Одна из главных ошибок всех хозяек на кухне связана с привычкой экономить — в данном случае, на кухонных тряпочках-мочалочках, отмечает врач. Недавнее социологическое исследование выяснило, что люди больше всего боятся крышек и сидений общественных унитазов, а точнее — бактерий на них. При этом согласно данным еще одного исследования, концентрация микробов на кухонных тряпочках в 100 раз выше, чем на унитазах в общественных туалетах. В связи с этим доктор Комаровский советует делать следующее: если вы никак не можете расстаться со своей любимой тряпочкой, положите ее на тарелку и поставьте в микроволновую печь минимум на одну минуту. Так вы простерилизуете потенциальный источник инфекции, и рисков для здоровья станет меньше.

Ранее диетолог Татьяна Ярмошик рассказала, какие еще вещи на вещей кухне могут быть очень опасными.