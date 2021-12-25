Пять советов для родителей как уложить детей спать в Новогоднюю ночь

Лайфхаки для родителей, которые могут помочь с детским сном во время праздничных выходных.

Недостаток сна может повлечь за собой ряд проблем со здоровьем. Врачи рекомендуют младшим школьникам спать от 9 до 12 часов, а подросткам от 8 до 10 ежедневно. Но в канун праздников детей бывает трудно уложить. Специалист по сну из Великобритании Ори Леслау поделился своими секретами как то сделать.

Об этом пишет Mirror.

Прогулки на свежем воздухе

Днем в день праздника родителям советуют вывести детей на прогулку. Свежий воздух помогает выработать серотонин, который сделает их более расслабленными и счастливыми. Также это позволит выплеснуть энергию.

Распорядок дня

Сохранять привычные паттерны дня — очень важно, даже если обычные дела происходят позже.С детьми можно проговорить заранее все, что произойдет в праздничный день.

Питание

Специалист советует не позволять детям объедаться сладким, особенно перед сном. Высокий уровень сахара может стимулировать организм и это отразится на качестве отдыха.

Успокоение

Если ребенок перевозбужден перед праздником, можно предложить ему послушать аудиокнигу или спокойную музыку. Это поможет расслабиться и уснуть.

Совместное время

Время без смартфона и интернета с родителями — хорошая возможность расслабиться для всей семьи. Можно испечь пирог или поиграть в игру. Малышам помогут объятия, когда родитель и ребенок начинают дышать в унисон.

Ранее "Телеграф" писал о пользе дневного сна и как правильно спать, чтобы максимально отдохнуть.