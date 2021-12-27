Украинцам дали советы, как правильно пить в праздники

Есть блюда, которые точно не стоит совмещать с алкоголем в новогоднюю ночь

Новогодние праздники угрожают нам не только перееданием и набором лишнего веса, но и алкогольным отравлением. Как отмечать праздники и не перепить — "Телеграф" спросил диетолога-терапевта Юлию Поворознюк.

Сколько алкоголя можно пить в Новый год

По словам диетолога, доза алкоголя равна 1 бокалу вина или шампанского (около 160 мл). Что касается вина, то старайтесь выбирать красное или белое сухое. Не принесет значительный ущерб 1 рюмка (около 50 граммов) крепкого алкогольного напитка – коньяк, виски, ром.

Как пить спиртное в новогоднюю ночь, чтобы не опьянеть

Диетолог призывает не перепивать во время праздников. На столе должна быть минеральная или столовая вода с кусочком лимона или лайма: это будет способствовать улучшению пищеварения. Алкоголь следует принимать небольшими глотками в течение всего ужина.

Какую пищу не следует совмещать с алкоголем

Поворознюк подчеркивает: не начинайте празднование с алкоголя. Сначала нужно поесть хотя бы салат, а уже потом пригубить пару глотков спиртного. Помните, если вы выпьете алкоголь натощак, то быстро опьянеете. Еще диетолог сообщила, что не стоит выбирать сладкий аперитив: банан, конфету, торт. Ведь в таком случае очень быстро "градус" проникнет в мозг. Глюкоза, по словам эксперта, — транспортер алкоголя в мозг.

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Как сообщал "Телеграф", диетолог Марина Сергеева не советует экстренно избавляться от лишних килограммов в канун Нового года. По словам врача, так ваш организм еще быстрее наберет вес во время праздников.