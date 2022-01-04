Принесут успех: нумеролог назвала благоприятные цвета 2022 года

В 2022 году самым главным цветом считается белый

Наступивший 2022 год, числом которого стала 6, управляемое планетой Венерой, благоприятствует белому цвету. Подробнее о цветах года "Телеграфу" рассказала нумеролог Лариса Нохрина.

Цвета 2022 года

Как заявила нумеролог, в 2022 рекомендуется белый цвет, потому что это цвет планеты Венеры. В 2022 году белое платье приносит успех. Кроме того, при оформлении дома можно использовать как можно больше белого цвета. Рекомендуется всегда носить с собой белый носовой платок и вытирать им руки и лицо при ощущениях усталости или слабости.

Также благоприятны цвета:

голубой,

розовый,

хромово-желтый.

К примеру, отметила эксперт, желтый цвет в 2022 году усиливает хорошие качества, делает их еще ярче.

Женщинам, добавила Нохрина, полезно как можно больше розового цвета.

Самоцветы 2022 года

В 2022 году, по словам эксперта, лучшими камнями являются бриллианты, ассоциирующиеся с Венерой. Если вы не можете себе позволить бриллиант, то можно использовать сапфир, белый циркон или белый турмалин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году выпадают как счастливые месяцы, так и неблагоприятные периоды. Самыми удачными числами года в нумерологии названы 6, 15 и 24 любого месяца. А вот наиболее благоприятными днями недели 2022 года окажутся среда и пятница.