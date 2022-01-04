Принесут успех: нумеролог назвала благоприятные цвета 2022 года
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В 2022 году самым главным цветом считается белый
Наступивший 2022 год, числом которого стала 6, управляемое планетой Венерой, благоприятствует белому цвету. Подробнее о цветах года "Телеграфу" рассказала нумеролог Лариса Нохрина.
Цвета 2022 года
Как заявила нумеролог, в 2022 рекомендуется белый цвет, потому что это цвет планеты Венеры. В 2022 году белое платье приносит успех. Кроме того, при оформлении дома можно использовать как можно больше белого цвета. Рекомендуется всегда носить с собой белый носовой платок и вытирать им руки и лицо при ощущениях усталости или слабости.
Также благоприятны цвета:
- голубой,
- розовый,
- хромово-желтый.
К примеру, отметила эксперт, желтый цвет в 2022 году усиливает хорошие качества, делает их еще ярче.
Женщинам, добавила Нохрина, полезно как можно больше розового цвета.
Самоцветы 2022 года
В 2022 году, по словам эксперта, лучшими камнями являются бриллианты, ассоциирующиеся с Венерой. Если вы не можете себе позволить бриллиант, то можно использовать сапфир, белый циркон или белый турмалин.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году выпадают как счастливые месяцы, так и неблагоприятные периоды. Самыми удачными числами года в нумерологии названы 6, 15 и 24 любого месяца. А вот наиболее благоприятными днями недели 2022 года окажутся среда и пятница.
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