Укр

Принесут успех: нумеролог назвала благоприятные цвета 2022 года

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
54
В фаворе 2022 года будут несколько цветов
В фаворе 2022 года будут несколько цветов

В 2022 году самым главным цветом считается белый

Наступивший 2022 год, числом которого стала 6, управляемое планетой Венерой, благоприятствует белому цвету. Подробнее о цветах года "Телеграфу" рассказала нумеролог Лариса Нохрина.

Цвета 2022 года

Как заявила нумеролог, в 2022 рекомендуется белый цвет, потому что это цвет планеты Венеры. В 2022 году белое платье приносит успех. Кроме того, при оформлении дома можно использовать как можно больше белого цвета. Рекомендуется всегда носить с собой белый носовой платок и вытирать им руки и лицо при ощущениях усталости или слабости.

Также благоприятны цвета:

  • голубой,
  • розовый,
  • хромово-желтый.

К примеру, отметила эксперт, желтый цвет в 2022 году усиливает хорошие качества, делает их еще ярче.

Женщинам, добавила Нохрина, полезно как можно больше розового цвета.

Самоцветы 2022 года

В 2022 году, по словам эксперта, лучшими камнями являются бриллианты, ассоциирующиеся с Венерой. Если вы не можете себе позволить бриллиант, то можно использовать сапфир, белый циркон или белый турмалин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году выпадают как счастливые месяцы, так и неблагоприятные периоды. Самыми удачными числами года в нумерологии названы 6, 15 и 24 любого месяца. А вот наиболее благоприятными днями недели 2022 года окажутся среда и пятница.

Теги:
#Цвета #2022 год #Нумерология
Бывший главный врач больницы Светлана Федорова
В регионах
Отказалась давать откат? Увольнение главврача Николаевской больницы обернулось громким скандалом - все детали и версии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бывший главный врач больницы Светлана Федорова
Отказалась давать откат? Увольнение главврача Николаевской больницы обернулось громким скандалом - все детали и версии
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн)
Дата публикации
Категория
Новую болезнь считают вызовом для иммунной системы человека
Новый вирус "Флурона": как распознать у себя гибрид ковида и гриппа
Дата публикации
Категория
Без Украины — никуда, даже в протестах казахов
Россияне уже нашли в казахском "Майдане" украинский след