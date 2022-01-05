Укр

Число 2022 года: как составить свой собственный нумерологический прогноз

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В 2022 году нужно быть внимательными к своему числу Новость обновлена 05 января 2022, 09:42
В 2022 году нужно быть внимательными к своему числу

Наступивший год несет украинцам ряд изменений.

Чтобы максимально гармонизировать пространство вокруг себя нумерологи советуют опираться на числа года. Для Украины это 2, а самой главной "покровительницей" стала Венера с цифрой шесть.

Как рассказала "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохрина, кроме основного числа года, которое предвещает изменения в любовных отношениях, украинцам следует обратить внимание и на личный прогноз. Его высчитывают складывая цифры из даты рождения с шестеркой. Должна получиться одна цифра.

  • Для тех у кого вышла 1 — стоит уделить внимание отдыху, здоровью, привести в порядок тело и читать больше книг.
  • У кого получилось 2, 3, 4, 6 – можно готовиться к грядущим личным отношениям.
  • 2, 3, 6 – год сулит предложение о браке или появится его необходимость.
  • 2, 4, 6, 7, 8 – обладателям этой цифры года нужно заняться улаживанием давних конфликтов.

Нумеролог уверена — проще подстроиться к тому, что предвещает 2022, чем пытаться идти против вибраций года. Универсальным решением станет налаживание отношений в семье. Как ранее писал "Телеграф", нужно обратить внимание на творческое развитие и питание.

Теги:
#Прогноз #Нумеролог #Число #Нумерология
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