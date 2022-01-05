Число 2022 года: как составить свой собственный нумерологический прогноз

Наступивший год несет украинцам ряд изменений.

Чтобы максимально гармонизировать пространство вокруг себя нумерологи советуют опираться на числа года. Для Украины это 2, а самой главной "покровительницей" стала Венера с цифрой шесть.

Как рассказала "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохрина, кроме основного числа года, которое предвещает изменения в любовных отношениях, украинцам следует обратить внимание и на личный прогноз. Его высчитывают складывая цифры из даты рождения с шестеркой. Должна получиться одна цифра.

Для тех у кого вышла 1 — стоит уделить внимание отдыху, здоровью, привести в порядок тело и читать больше книг.

У кого получилось 2, 3, 4, 6 – можно готовиться к грядущим личным отношениям.

2, 3, 6 – год сулит предложение о браке или появится его необходимость.

2, 4, 6, 7, 8 – обладателям этой цифры года нужно заняться улаживанием давних конфликтов.

Нумеролог уверена — проще подстроиться к тому, что предвещает 2022, чем пытаться идти против вибраций года. Универсальным решением станет налаживание отношений в семье. Как ранее писал "Телеграф", нужно обратить внимание на творческое развитие и питание.