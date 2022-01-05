Число 2022 года: как составить свой собственный нумерологический прогноз
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 13
Наступивший год несет украинцам ряд изменений.
Чтобы максимально гармонизировать пространство вокруг себя нумерологи советуют опираться на числа года. Для Украины это 2, а самой главной "покровительницей" стала Венера с цифрой шесть.
Как рассказала "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохрина, кроме основного числа года, которое предвещает изменения в любовных отношениях, украинцам следует обратить внимание и на личный прогноз. Его высчитывают складывая цифры из даты рождения с шестеркой. Должна получиться одна цифра.
- Для тех у кого вышла 1 — стоит уделить внимание отдыху, здоровью, привести в порядок тело и читать больше книг.
- У кого получилось 2, 3, 4, 6 – можно готовиться к грядущим личным отношениям.
- 2, 3, 6 – год сулит предложение о браке или появится его необходимость.
- 2, 4, 6, 7, 8 – обладателям этой цифры года нужно заняться улаживанием давних конфликтов.
Нумеролог уверена — проще подстроиться к тому, что предвещает 2022, чем пытаться идти против вибраций года. Универсальным решением станет налаживание отношений в семье. Как ранее писал "Телеграф", нужно обратить внимание на творческое развитие и питание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-