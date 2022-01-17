Подстроили ДТП и угрожали: молодую вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

В полицию женщина обратилась лишь спустя несколько часов после ограбления

В воскресенье, 16 января, в Наро-Фоминском районе Московской области трое мужчин похитили у вдовы певца и композитора Александра Градского, умершего 28 ноября прошлого года, Марины Коташенко около 100 миллионов рублей (более 36 млн гривен).

Об этом сообщает Super.ru.

Сообщается, что неизвестные подстроили на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) дорожную аварию с автомобилем Коташенко. Когда женщина остановилась, вооруженные мужчины подсели к ней в машину, заставили ее вернуться домой и отдать крупную сумму денег.

После передачи 100 млн рублей наличными мужчины потребовали, чтобы женщина отвезла их в город Апрелевка, где те вышли из машины и пересели в белый "Мерседес". На нем они и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщает ria.ru, женщина обратилась в полицию спустя 7 часов после случившегося. Сыщики уверены, что грабители точно знали, что в доме хранится крупная сумма наличных. Речь может идти об инсценировке, чтобы скрыть деньги от других наследников, ведь в ближайшее время начнется процесс раздела имущества покойного музыканта, пишет life.ru.

Кроме этого, возникли вопросы и к молодой вдове. Как пишет издание, Марина Коташенко, родом из Украины, не смогла найти общий язык со старшими детьми Градского — 35-летней дочерью Марией и 40-летним сыном Даниилом. Женщина завела адвокатов, чтобы побороться за имущество.

Марина Коташенко на похоронах Градского

Напомним, что российский музыкант Александр Градский умер на 73 году жизни от инфаркта головного мозга. На актрисе Марине Коташенко певец женился за несколько недель до своей смерти (с 2003 по 2021 год проживали без регистрации брака). В 2014 году Коташенко родила Градскому сына Александра, а в 2018 году — сына Ивана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2019 году Градский, который не питал любви к Украине, назвал украинскую музыку "южнорусской".