"Доживающий" Мартиросян вернулся из клиники посвежевшим и помолодевшим (фото)
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Экс-участник Comedy Club поделился новым селфи в Instagram
Известный российский шоумен и юморист Гарик Мартиросян недавно оскандалился нелицеприятными заявлениями в сторону своих коллег, а именно стендапера Идрака Мирзализаде, которого за шутку о россиянах выслали из России. После слухов о болезни, которые росСМИ подкрепляли заголовками о "доживающем свою жизнь" Мартиросяне, сам комик ничего не говорит о своем состоянии здоровья и продолжает радовать поклонников свежими фото.
Недавно Гарик Мартиросян выложил в сторис Инстаграма новое селфи с собой, на котором он выглядит помолодевшим и посвежевшим.
Российский юморист позирует в очках и кепке с канадским символом — красным кленовым листом. Продолжительное время Мартиросян "молчал" в сети, поэтому новые, хоть и редкие фото, очень радуют его фанатов.
О том, что российский шоумен недавно посещал клинику, стало известно после появления совместного фото Мартиросяна с врачом, специализирующемуся на лечении межпозвоночных грыж без операций. В последние месяцы бывший участник Comedy Club заметно поправился и остался без волос.
Недавно в интервью Мартиросян признался, на сколько килограммов поправился после праздничных застолий. В том же разговоре с известным в России шоуменом и юмористом Владимиром Маркони Мартиросяну предсказали будущее — прогнозы получились очень довольно необычными.
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