У Джамалы умер близкий человек

Певица потеряла близкого друга.

Украинская певица Джамала потеряла близкого человека. Умерла ее преподаватель по вокалу и хороший друг Наталья Горбатенко.

Об этом певица сообщила в своем Инстаграм.

"Не стало очень близкого друга, с которым можно было говорить часами обо всем. Моего и всей-всей моей большой семьи. Исключительного учителя, обладателя уникальных вокальных знаний, с которым так мечтала когда-нибудь открыть вокальную школу. Ни в консерватории, ни после я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда буду благодарить Бога за эту встречу. Невероятный человек — весёлый, энергичный и очень вдохновляющий, потрясающая мама и бабушка", — написала артистка.

Джамала отметила, что была очень близка с преподавательницей и сейчас чувствует себя ужасно.

"В консерватории над нами часто шутили. Как такими дружными могут быть учитель и ученик? Как близкие подружки. У меня такой и не было, и не будет. Невероятно тяжело! Мои искренние соболезнования дочкам и всем, кто знал замечательную Наталью Алексеевну Горбатенко. Хочется плакать, но в эту же секунду вспоминаю одну из особенностей Натальи Алексеевны: при ней совершенно нельзя было грустить. Совершено. Как только я в ее присутствии опускала глаза, уходила в себя и на мгновение пропадала улыбка с лица, моя Наталья Алексеевна говорила: "Так, ты что-то мне не договариваешь! Почему ты грустная?". Я говорила, что всё хорошо, и спрашивала, разве нужно всегда улыбаться. Она отвечала: "Да!", — делится Джамала.

Артистка также напомнила, что один из ее номеров на "Танцах со звездами" был посвящен именно Горбатенко.

Джамала — украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. В 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни "Евровидение 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Как сообщал "Телеграф", ранее умер основатель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник.