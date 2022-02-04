"Это мерзко": Шнуров снова унизил Собчак после скандала с клипом
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Лидер группы "Ленинград" объяснился за свой клип "Шмарафон" с певицей Зоей
Российский музыкант Сергей Шнуров, который на днях оскандалился выходом клипа "Шмарафон" группы "Ленинград" с молодой исполнительницей Зоей, объяснил, почему песня была посвящена не менее скандальной телеведущей Ксении Собчак. Напомним, что певица Зоя явно называет Собчак "шмарой", а еще намекает на то, что ее 5-летний сын не является ребенком актера Максима Виторгана, бывшего мужа телеведущей.
У себя в Инстаграме 48-летний музыкант признается, что его раздражают такие люди, как Ксения Анатольевна "типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне".
По словам Шнурова, таким образом он хотел показать "настоящее лицо" журналистки, которая якобы даже не прячет неприкрытое отвращение к людям более низким по статусу.
"Потому что, это правда мерзко… Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад", — резюмирует мужчина.
К слову, после разгромного интервью с блогершей и автором онлайн-проекта "Марафон желаний" Еленой Блиновской Ксения Собчак решила сама реализовать подобный онлайн-курс, и явно не бесплатный. Ранее журналистка выпустила большой видеоразбор о так называемых "инфоцыганах", а теперь, видимо, на волне хайпа сама присоединилась к ним.
Скандалы, в которые так стремительно попадают звезды российского шоу-бизнеса, исчисляются десятками. Так, в прошлом году Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера и мужа певицы Валерии Иосифа Пригожина, а все из-за старой угрозы в адрес артиста.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась насчет примирения Украины и России, затронув вопрос Крыма.
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