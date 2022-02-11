Финалист Нацотбора на Евровидение BARLEBEN: спрогнозировать победителя по веселым или лирическим песням невозможно

Александр Барлебен убежден, что конкурс "Евровидение" имеет очень важную миссию.

Накануне Нацотбора на Евровидение "Телеграф" пообщался с одним из восьми финалистов, выступающим под сценическим именем BARLEBEN соул-исполнителем Александром Барлебеном, и расспросил его, как он оценивает свои шансы на победу и что планирует делать после конкурса.

Ветеран АТО на Евровидении — не самая типичная ситуация. Почему решили отбираться? Какое значение имеет конкурс для вас?

- Евровидение, если углубиться в историю конкурса, было создано для поддержания мира. Больше всего этого нуждаемся и мы сейчас. Мы написали песню, которая имеет глубокий и актуальный месседж и поэтому подали свою заявку на отбор.

Как вы оцениваете свои шансы на победу в Нацотборе?

- Не оцениваю шансы, есть несколько другой подход. Мы в фокусе подготовки номера и песни, то есть делаем все, что зависит от нас. А дальше оставляем право выбирать тем, кому оно и принадлежит: жюри и зрителям.

На конкурс вы идете со спокойной лирической песней. Как считаете, это именно то, что может "зацепить" еврофанов после прошлогодней победы рокеров?

– Считаю, что в этом вопросе нет алгоритмов и спрогнозировать очередность победителей по веселым и лирическим песням невозможно. Главное "зацепить" их песней и ее посылом, в этом суть.

Кстати все ваши песни исключительно украино- и англоязычные. Принципиально не поете по-русски?

– Моя позиция базируется на любви к украинскому языку. В свою очередь, английский язык — это язык сверхширокой аудитории, как и испанский, который появится в новом альбоме. Это совсем не о русском языке.

Слышали ли песни других участников? Понравились заявки кого-нибудь из других конкурсантов?

- К сожалению, или, к радости, в холле репетиций слышал лишь частично. Все совершенно разные, потому зрителям будет непросто.

BARLEBEN скоро планирует выпустить свой альбом

Много сейчас обсуждений относительно Тины Кароль в составе жюри. Понятно, что она помогает строить карьеру Велбоя. Что можете сказать по этому поводу? Не переживаете, что некоторым участникам могут "подсуживать"?

Недавно Тина Кароль представила альбом "Молодая кровь" с молодыми исполнителями. По-моему, помощь новым именам от артистки, прошедшей очень тернистый путь, вызывает только уважение.

Кроме Нацотбора и Евровидения, какие у вас ближайшие творческие планы? Что готовите для своих поклонников?

– Уже 22 мая состоится концерт памяти гениального Николая Мозгового. Мы готовим особую версию одной из архивных его песен и это огромная ответственность.

Этим летом мы выпускаем долгожданный альбом и вместе с ним обновленную концертную программу. Уже получили несколько приглашений на этот фестиваль. Следите за нами в социальных сетях, и мы обязательно увидимся.