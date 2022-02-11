В КВН Маслякова впервые заменит новый ведущий: им стал известный актер
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Бессменный ведущий юмористического проекта повторно заболел коронавирусом
В начале февраля ведущий российского юмористического проекта КВН Александр Масляков заболел коронавирусом во второй раз. Пока 80-летний телеведущий будет на самоизоляции, его заменит известный актер Дмитрий Нагиев.
Об этом сообщается на официальной странице КВН в Инстаграме.
Известно, что звезда "Физрука" и "Кухни" будет проводить первые этапы командных встреч. Ходили слухи даже о том, что шоумен может полностью заменить Маслякова, пишет starhit.ru. Пока подтверждений этому нет.
Напомним, что Александр Масляков находится в базе "Миротворец" за неоднократное посещения оккупированного РФ Крыма. Также весной 2021 года российский телеведущий официально признал лигу КВН из так называемой "ДНР". Интересно, что Маслякову въезд в Украину не запрещали.
Ранее "Телеграф" сообщал, что новым тренером в украинском юмористическом телепроекте "Лига Смеха" стала российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева.
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