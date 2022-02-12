Если подсчет овечек не помогает: как быстро уснуть при бессоннице

Если вы будучи ребенком долго не могли уснуть, взрослые часто советовали считать овечек, ведь это стопроцентно отправит вас в мир Морфея. Но многие сталкиваются с проблемой бессонницы и во взрослом возрасте.

Есть много различных способов ускорить засыпание и улучшить сон, например, дыхательные упражнения. Но еще может помочь метод подсчета. Мегги Раян в статье для ресурса Popsugar поделилась своим методом борьбы с бессонницей -подсчетом. Этот способ девушка открыла для себя тогда, когда ощутила на себе все "прелести" проблем со сном. Даже если она и могла уснуть, посреди ночи Мегги просыпалась с бешенным сердцебиением без видимой на то причины, после такого она редко засыпала, или засыпала вообще. Для того чтоб быстро уснуть, она нашла метод сна, который включает в себя числа и успокаивающее, ритмичное ощущение счета, который работает таким образом, что мозг расслабляется и в итоге отходит ко сну. Суть лайфхака: нужно считать от 10000 в обратном порядке.

Девушка говорит, что перепробовала все методы связаны с добавками для сна, такими как мелатонин и подобные, но реальный результат она увидела только после того как освоила медитацию.

Мегги советует использовать удобные приложения для медитаций, такие как Headspace, которые предлагают медитации для сна с различными точками фокусировки, например, успокоение, расслабление тела или замедление сверхактивности мозга. Также в этом приложении есть медитация, чтоб уснуть после неожиданного пробуждения.

Также "Телеграф" писал о пользе послеобеденного сна.