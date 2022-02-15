ТОП - 4 советов, как отрастить длинные ногти в домашних условиях

Советы, которые помогут сделать ваши ногти здоровыми и крепкими, а также отрастить желанную длину.

Длинные ногти восхищают представительниц прекрасного пола. Многие хотели бы иметь такую же трендовую длину как у Карди Би, Меган Фокс,Кайли Дженнер и других звездных законодателей моды. Ногти невероятной длинны смотрятся безумно эффектно и держаться в моде уже на протяжении нескольких лет. Но в таком маникюре есть один минус – не все могут иметь такие длинные ногти, не прибегая к наращиванию. Директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Валерия Котова поделилась с журналом ELLE секретами крепких и здоровых ногтей.

Для того чтобы ваши ногти были здоровыми и красивыми по всем модным трендам, не забывайте о нескольких правилах, которые нужно соблюдать как в салоне, так и при домашнем уходе.

Получая процедуры в салоне, обращайте внимание на материалы, которые использует ваш мастер. Лучше отказаться от использования кислотной базы. Также обращайте внимание на состав цветных лаков, ведь содержащие в них вредные компоненты могут навредить вашим ногтям. Отдавайте предпочтению покрытиям, которые обычно обозначаются 3-FREE, 5-FREE и более, чем больше число — тем более безопасное для натуральной ногтевой пластины материал.

Не относитесь пренебрежительно к снятию гель-лака. Не стоит делать это самостоятельно в домашних условиях с помощью подручных материалов, ведь неправильное снятие может привести к серьезным повреждениям ногтевой пластины и матрикса натурального ногтя, от чего их рост значительно замедлится.

Если вы обладательница ломких ногтей, то попросите своего мастера при покрытии гель-лаком использовать каучуковую базу и делать выравнивание ногтевой пластины перед нанесением цвета. Выравнивание помогает выставить правильную архитектуру ногтя и сделает его более крепким.

Индустрия красоты стремительно развивается и прогрессирует, хорошие мастера всегда следят за новинками и полезностями в своей сфере. Поэтому можете расспросить своего мастера о продуктах, которые помогут укрепить ногти.

Не забывайте заботиться о своих ногтях и дома. Используйте перчатки во время уборки и мытья посуды. Увлажняйте свои ручки кремом ежедневно, а также используйте масло для кутикулы, эти нехитрые манипуляции нужно проделывать ежедневно, ведь без увлажнения ногти могут стать более ломкими.

Также вы можете делать дома ванночки для своих ноготков.

Масляная ванночка – наиболее доступный и популярный метод ухода и увлажнения. Для нее используют оливковое масло, на две ложки которого нужно взять пол чайной ложки лимонного сока. Такая ванночка поможет отбелить и укрепить ногти, ее вы можете делать хоть ежедневно.

Солевая ванночка с маслами станет спасением для ломких ногтей. В литре теплой воды растворите столовую ложку соли, можете использовать морскую соль с экстрактами и маслами розы. Погрузите ногти на 10 минут в эту ванночку, а после, ополосните руки и нанесите масло для кутикулы. Чтобы помочь ломким ногтям, таких процедур понадобиться сделать 7-10 раз

Минеральное запечатывание. Возьмите фланель или замшу, кусочком ткани вотрите в ноготь мелкую морскую соль. Отряхните руки. После, с помощью ткани, вотрите в ноготь пчелиный воск с добавками подходящего для вас масла. Закончите процедуру полировкой ногтевой пластины чистым куском замши. Такие манипуляции следует проводить каждые две недели.

Маска на основе мёда. Для ее приготовления возьмите и смешайте мед с кокосовым маслом, получившуюся смесь нанесите на ногтевую пластину и кончики пальцев, вотрите, оденьте теплые перчатки или заверните руки в ткань на 10 минут. Эту маску вы можете делать два раза в неделю, или раз в неделю оставлять маску на ночь.

Не забывайте, что одной из причин ломкости ногтей есть авитаминоз. Ломкость ногтей часто говорит о недостатке в организме витаминов, об этом также может свидетельствовать ухудшение состояния волос и кожи

Витамин Е нужен для укрепления и ускорения роста ногтевой пластины. Витамин А помогает справиться с расслаиванием ногтя, что также способствует быстрому росту. Не забывайте, что витамины А и Е лучше усваиваются вместе с витамином С. И помните, даже прием витаминов нужно обсуждать со своим лечащим врачом.

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