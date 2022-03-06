Знаменитого американского актера восхитила встреча с Зеленским

Шон Пенн рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом Украины.

Известный американский актер, кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, который после вторжения россии на территорию Украины не покинул Киев, подробно рассказал, как он впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Своими впечатлениями о главе украинского государства актер поделился в интервью корреспонденту CNN Андерсону Куперу.

"Смелость, достоинство и… любовь, которая исходит от человека. И то, как он объединил страну… Это был невероятный момент. Я был безгранично впечатлен и тронут им и обеспокоен за него и за Украину" — описывает Зеленского Пенн.

Артист отметил, что встречался с президентом Украины за день до начала войны, а также в день вторжения российских войск. Шон Пенн считает, что Владимир Зеленский был рожден для того, чтобы объединить Украину. Актер счастлив, что он стал свидетелем "рождения чего-то нового для современного мира".

Также Пенн добавил, что Америка и американцы должны инвестировать и выложить все, что у них есть, чтоб поддержать украинский народ и поддержать Владимира Зеленского. "Иначе я не уверен, что у нас останется память об Америке, которой мы мечтаем стать" — добавил артист.

Напомним, что это кинорежиссер ранее уже приезжал в Украину. Пенн снимает документальный фильм о войне на Донбассе, и поэтому в ноябре 2021 года артист посетил Приазовье и пообщался с украинскими военными. Также режиссер прошелся Киевом, и побывал на месте расстрела Небесной сотни.

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