Неделя перед Пасхой: что строго запрещено делать в Великий вторник

Великий вторник — один из важнейших дней поста и Страстной седмицы.

Последний вторник перед празднованием Пасхи, которая в 2022-м году отмечается на 24 апреля, приходится на Страстную неделю и называется Великим. Это особенный день, который имеет свои традиции, правила и запреты.

"Телеграф" рассказывает, о главных традициях, правилах поведения и строгих запретах в Великий вторник.

Великий вторник: история и традиции

Великий вторник также называют Чистым или Страстным. Этот день символизирует время, когда Иисус Христос обучал апостолов в храме на горе.

В этот день верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и притчи, которые согласно Библии Сын Божий произнес в Иерусалимском храме. В храмах принято вспоминать все то, что говорил Господь ученикам: притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира.

В Великий вторник нужно много молиться и вспоминать последние дни земной жизни Иисуса Христа. Также верующие усиленно соблюдают правила Великого поста: в этот день можно есть горячую еду без растительного масла.

Великий вторник: что можно делать

В последний вторник перед Пасхой принято ходить к причастию и на исповедь, ведь этот день считается днем очищения.

Следует совершать благие поступки и не отказывать в помощи тем, кто ее просит.

Желательно закончить стирку, штопку, а также ремонтные работы по дому.

Традиционно в Великий вторник начинали разрисовывать писанки.

Можно отправляться покупать продукты для Пасхи, а также готовить праздничную одежду и рушник для Пасхальной службы.

Великий вторник: что категорически запрещено делать

Запрещено устраивать гуляния,

Нельзя петь и танцевать.

Под запретом вульгарное поведение.

В праздник нельзя есть животную пищу.

Нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить.

Запрещено отказывать тем, кто просит о помощи.

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