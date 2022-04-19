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Неделя перед Пасхой: что строго запрещено делать в Великий вторник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В 2022-м году Великий вторник приходится на 19 апреля
В 2022-м году Великий вторник приходится на 19 апреля

Великий вторник — один из важнейших дней поста и Страстной седмицы.

Последний вторник перед празднованием Пасхи, которая в 2022-м году отмечается на 24 апреля, приходится на Страстную неделю и называется Великим. Это особенный день, который имеет свои традиции, правила и запреты.

"Телеграф" рассказывает, о главных традициях, правилах поведения и строгих запретах в Великий вторник.

Великий вторник: история и традиции

Великий вторник также называют Чистым или Страстным. Этот день символизирует время, когда Иисус Христос обучал апостолов в храме на горе.

В этот день верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и притчи, которые согласно Библии Сын Божий произнес в Иерусалимском храме. В храмах принято вспоминать все то, что говорил Господь ученикам: притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира.

В Великий вторник нужно много молиться и вспоминать последние дни земной жизни Иисуса Христа. Также верующие усиленно соблюдают правила Великого поста: в этот день можно есть горячую еду без растительного масла.

Великий вторник: что можно делать

  • В последний вторник перед Пасхой принято ходить к причастию и на исповедь, ведь этот день считается днем очищения.
  • Следует совершать благие поступки и не отказывать в помощи тем, кто ее просит.
  • Желательно закончить стирку, штопку, а также ремонтные работы по дому.
  • Традиционно в Великий вторник начинали разрисовывать писанки.
  • Можно отправляться покупать продукты для Пасхи, а также готовить праздничную одежду и рушник для Пасхальной службы.

Великий вторник: что категорически запрещено делать

  • Запрещено устраивать гуляния,
  • Нельзя петь и танцевать.
  • Под запретом вульгарное поведение.
  • В праздник нельзя есть животную пищу.
  • Нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить.
  • Запрещено отказывать тем, кто просит о помощи.

Ранее мы публиковали календарь пасхальных праздников в 2022 году, чтобы вы не пропустили ни одну из важных дат. Также мы писали, будет ли дополнительный выходной день на Пасху в 2022-м году.

Теги:
#Приметы #Запреты #Пасха #Великий вторник
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