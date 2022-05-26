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Таропрогноз на 27 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 27 мая
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 27 мая

Для многих пятница станет очень продуктивной

Каждый новый день в современной реальности может принести множество неожиданных сюрпризов и поворотов. "Телеграф" сделал расклад Таро, к чему готовиться в пятницу, 27 мая.

Не задумываясь, выберите одну из трех карт, изображенных на картинке ниже:

Доверьте выбор интуиции
Доверьте выбор интуиции

Теперь посмотрите, что это была за карта:

Те же карты обратной стороной
Те же карты обратной стороной

И объясняем значение их всех:

Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы приложили много усилий, дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень тому счастливы. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого.

Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Перевернутое Солнце

В пятницу Вы можете столкнуться с трудностями из-за собственной трусости и негативного настроя. Но с помощью трудолюбия и старания Вы со всем справитесь.

Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 27 мая Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие сложности каждому знаку Зодиака пророчат карты Таро на лето.

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