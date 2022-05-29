Таропрогноз на 30 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Начало недели будет непростым, но продуктивным

Понедельник, 30 мая, многим предоставит возможность изменить свою жизнь к лучшему, в то время как другим принесет депрессию, — так говорит расклад Таро от "Телеграфа" на этот день.

Чтобы узнать, каким день выдастся у Вас, не задумываясь выберите одну карту на картинке ниже:

Взгляните, какая карта там была:

Теперь найдите расшифровку Вашей карты:

Перевернутая Королева Кубков

Увы, но первый день недели у Вас пройдет под знаком депрессии и дурного настроения. Может появиться желание "забыться" в алкоголе или сериалах, однако не давайте себе сильно погрязнуть в плохих мыслях, сделайте что-то руками, заземлитесь.

Читайте также: Категория Гороскоп Названы три знака Зодиака, которые встретят свою любовь уже этим летом Начало лета 2022 года для этих знаков будет удачным в плане личной жизни.

Колесница

Это карта триумфа разума над эмоциями. В начале этой недели Вам будет легче изменить свои привычки, избавиться от дурных пристрастий, найти занятие по душе. Действуйте смело и решительно, удача будет на Вашей стороне.

Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что в понедельник Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака в финансовом плане этим летом.