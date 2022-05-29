Укр

Таропрогноз на 30 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
230
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 30 мая
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 30 мая

Начало недели будет непростым, но продуктивным

Понедельник, 30 мая, многим предоставит возможность изменить свою жизнь к лучшему, в то время как другим принесет депрессию, — так говорит расклад Таро от "Телеграфа" на этот день.

Чтобы узнать, каким день выдастся у Вас, не задумываясь выберите одну карту на картинке ниже:

Взгляните, какая карта там была:

Теперь найдите расшифровку Вашей карты:

Перевернутая Королева Кубков

Увы, но первый день недели у Вас пройдет под знаком депрессии и дурного настроения. Может появиться желание "забыться" в алкоголе или сериалах, однако не давайте себе сильно погрязнуть в плохих мыслях, сделайте что-то руками, заземлитесь.

Колесница

Это карта триумфа разума над эмоциями. В начале этой недели Вам будет легче изменить свои привычки, избавиться от дурных пристрастий, найти занятие по душе. Действуйте смело и решительно, удача будет на Вашей стороне.

Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что в понедельник Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака в финансовом плане этим летом.

Теги:
#Прогноз Таро