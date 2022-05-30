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Таропрогноз на 31 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 31 мая
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 31 мая

У некоторых могут возникнуть приступы жалости к себе

Каждый день преподносит сюрпризы, приятные и не очень, но вторник, 31 мая, для большинства выдастся довольно хорошим днем, — так можно судить по свежему раскладу Таро от "Телеграфа".

Чтобы узнать, каким этот день станет именно у Вас, выберите одну карту на картинке ниже:

Взгляните, что это была за карта:

Теперь найдите ее расшифровку:

Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот вторник.

Сила

31 мая все дела и задачи будут Вам по силам, будут внутренние ресурсы для новых свершений и обучения, в то время как все преграды окажутся преодолимыми. Не бойтесь сегодня сделать шаг к своей мечте.

Перевернутый Паж пентаклей

Во вторник у Вас может появиться подростковая бесшабашность, бунтарский дух и внезапные приступы жалости к себе, из-за чего Вы будете склонны к необдуманным поступкам. В течение дня учеба и работа будет даваться тяжело, и полезная информация скорее всего в голове не задержится. Постарайтесь не подливать масла в огонь, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с деньгами у каждого знака Зодиака этим летом.

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