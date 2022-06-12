Как хитро подкормить перец, чтобы урожай был большим и вкусным

Достаточно легкий способ удобрения растения, которое используется в селах

Чтобы получить прекрасный урожай перца, важно подобрать ему не только хорошего соседа, но и правильно удобрять культуру.

Дачникам выгоднее подкармливать растения недорогими и эффективными средствами, пишет belnovosti.

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Чем подкармливать перец, чтобы получить большой урожай

Объемную бочку заполняем двумя ведрами коровьего навоза. Добавляем немного лекарственной валерьяны, чтобы запах был не слишком резким. Некоторые огородники также добавляют и древесную золу. Заполняем чистой водой. Выставляем бочку под солнце на две недели. В это время иногда перемешиваем удобрение. Затем процеживаем концентрат. На литр удобрения берем 2 литра воды. На каждый куст перца расходуем по литру подкормки.

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