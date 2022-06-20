Как правильно провести день летнего солнцестояния, чтобы улучшить свою жизнь
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В эти дни обязательно следует одеваться в яркие наряды с элементами желтых, оранжевых и золотых оттенков.
Каждый год, кроме високосного, 21 июня, наступает очень мощный и энергетически заряженный день — Летнее солнцестояние. Этот период обладает особой энергетикой, поэтому лучше к нему подготовиться заранее, чтобы получить от него максимум пользы.
Это один из самых важных и поворотных моментов года, ведь 21 июня — самый длинный день и самая короткая ночь в году, что символизирует победу света над тьмой. Таролог tatiana_taro_33 в своем блоге в Инстаграм отмечает, что издавна в этот день люди наделяли солнце огромной магической силой и верили, что все поступки и мысли, которые проявляются в этот день, возвращаются в стократном размере.
"Праздник летнего солнцестояния испокон веков воплощал в себе счастье, радость, изобилие и плодородие. Есть хорошая примета: встретить рассвет в день солнцестояния — это дает силы и здоровье на весь год и убережет от неприятностей" — отмечает таролог.
Что можно делать в день летнего солнцестояния
- Желательно встретить рассвет.
- В этот день полезно собирать целебные травы.
- Полезно обливаться водой так как в этот день она имеет магическую силу и способна исцелять болезни.
- Полезно умыться росой. В народе верили, что так можно омолодиться и телом и душой.
- Желательно провести генеральную уборку и избавиться от всего лишнего: старых вещей, одежды, фото, а также от всех негативных установок.
- Проведите весь день на природе, можно у водоема. Если не получается, то прогулка в парке тоже подойдет.
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния
- Нельзя проводить этот день в унынии и одному.
- Не употребляйте алкоголь.
- Не ругайтесь.
- Не ссорьтесь.
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