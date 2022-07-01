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Таропрогноз на 2 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать во второй день июля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать во второй день июля

Некоторые в субботу смогут избавиться от пут токсичных отношений

В субботу, 2 июля, многие смогут наладить рабочие дела и отношения, однако у некоторых будет дурное настроение.

Об этом говорит расклад по картам Таро, который подготовил "Телеграф". Чтобы узнать, как этот день пройдет именно у Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, что это была за карта:

Королева жезлов, перевернутая Королева кубков, перевернутый Дьявол
Слева направо — Королева жезлов, перевернутая Королева кубков, перевернутый Дьявол

И теперь найдите расшифровку Вашей карты:

Королева жезлов

В субботу Вы будете "в ресурсе" для продвижения на пути к своим целям, особенно хорошо будут идти дела на профессиональном фронте.

Перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что у Вас 2 июля может быть дурное, даже депрессивное настроение, из-за чего захочется забыться и предаться дурным привычкам. Постарайтесь занять себя чем-то, чтобы не слишком глубоко утонуть в пучине самокопания.

Перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, чего ждать каждому знаку Зодиака в июле 2022 года.

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