Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: кого ждет любовь, а кому грозят проблемы
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На неделе многие могут пострадать от эмоциональных качелей
Середина июля многим принесет эмоциональную нестабильность и неприятности, но некоторым позволит раскрыть свой внутренний потенциал.
Так говорит расклад Таро, который "Телеграф" подготовил для каждого знака Зодиака на неделю с 11 по 17 июля включительно.
Вот какие карты выпали на эту неделю:
И расшифровываем их для каждого знака:
Овен — Туз кубков
Поздравляем, эта карта любви духовной и эмоциональной, которая обещает исполнение желаний и близость. Доверяйте своей интуиции на этой неделе и не скупитесь на эмоции.
Телец — перевернутый Король мечей
В этом положении карта указывает, что Вы можете на этой неделе руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.
Близнецы — перевернутый Дьявол
Обычно это карта страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот говорит, что в ближайшую неделю Вы возможно можете начать выпутываться из токсичных отношений, перестать реагировать на манипуляции и испытывать негатив в какой-то из сфер жизни.
Рак — Королева мечей
Эта королева сильная, решительная, амбициозная и независимая, но в то же время холодная и одинокая. Карта говорит, что в течение ближайшей недели Вы сможете добиться успехов в делах или на работе, однако в личной жизни каких-то подвижек ждать не стоит.
Лев — Паж кубков
Эта карта предвещает позитивные перемены и свежие впечатления, — в ближайшую неделю не бойтесь рисковать, быть романтичным и открытым для мира.
Дева — Пятерка пентаклей
Сожалеем, но второе название этой карты — Владыка материальных невзгод, и она предупреждает, что в течение недели у Вас могут появиться неожиданные проблемы. Скорее всего они коснутся денег, но также могут затронуть здоровье или отношения. Лучше воздержитесь пока от важных решений.
Весы — Звезда
В эту неделю Вы будете "в ресурсе" делать дела и саморазвиваться. Даже если Вы никогда раньше не пробовали, — сейчас самое время заняться медитацией, поскольку во время нее могут прийти удачные идеи и раскрыться внутренние таланты.
Скорпион — перевернутая Семерка жезлов
В этом положении карта выступает предостережением, — в ближайшие дни Вас могут настигнуть неприятные новости, однако если Вы будете решительны, то справиться с ними будет проще.
Стрелец — перевернутая Семерка пентаклей
Эта карта предупреждает, что на неделе Вас могут ждать мелкие разочарования, неприятности бытового плана и денежные затруднения. Приготовьтесь к ним, и берегите здоровье.
Козерог — перевернутый Рыцарь мечей
В этом положении карта говорит, что в ближайшую неделю Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.
Водолей — перевернутая Десятка жезлов
На неделе можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий. Будьте готовы встретить неприятности достойно.
Рыбы — перевернутая Сила
В ближайшие дни Вы будете не в ладах с самим собой, что выльется в проблемы с окружающими. Постарайтесь сдержать злость и импульсивность, и не идти напролом, чтобы не натворить бед.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца лета по картам Таро.