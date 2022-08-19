"На парад Победы пойдем вместе": Осадчая показала редкие фото своих подросших сыновей

Телеведущая показала новою семейную фотосессию с детьми от Юрия Горбунова

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая с началом полномасштабной войны активно помогает украинцам и остается в стране.

А в эту пятницу, 19 августа, у младшего сына ведущей Данила праздник — в 2022 году мальчику исполняется годик. Ведущая и до войны редко делилась снимками своих детей, но в этот день Осадчая выложила кадры из семейной фотосессии.

Телеведущая трогательно поздравила младшего сына, отметив, что они все вместе скоро пойдут на парад после победы Украины.

"Таков бурный первый год жизни, но мы обещаем, что на парад Победы пойдем вместе совсем скоро. Радуемся каждому новому звуку и зубу и переживаем эти мгновения, как в первый раз!", — написала Осадчая.

Напомним, что мужем 38-летней телеведущей является украинский шоумен и актер Юрий Горбунов. У супругов двое совместных детей — Иван (2017) и Данило (2021). Также у Осадчей есть взрослый сын Илья (2002) от первого брака с депутатом Олегом Полищуком.

Ранее Екатерина Осадчая рассказала, как прощалась с родителями после вторжения россии в Украину. По ее словам, ее родные остались в пригороде Киева, где пережили все самые страшные ночи и дни.