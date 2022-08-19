Когда нужно собирать урожай овощей: точные признаки

Помидоры не стоит срывать вечером, лук важно хорошенько просушить, а огурцы нельзя долго держать на грядке.

В течение всего сезона дачники трудятся, не покладая рук, чтобы получить хороший урожай на своих участках. И с нетерпением ждут момента, когда можно будет воспользоваться плодами своих трудов.

Как правильно определить сроки, в какой именно момент нужно собирать различные овощи с огорода? По каким признакам определить спелость и зрелость? В какое время лучше это делать – утром или вечером? "Телеграф" собрал для вас полезные советы и точные знаки, как узнать о правильном времени сбора урожая.

Когда копать картошку

Если на картофеле начала усыхать ботва – это верный признак того, что настало время для ее сбора. Не затягивайте: чем дольше клубни находятся в земле, тем больше они теряют в весе. Собирать картошку нужно в сухую солнечную погоду – так она дольше сохранится. Копают картошку вилами или лопатой, очищают от земли, дают просохнуть в тени и убирают на хранение.

Как правильно собирать помидоры

Для кухонных нужд помидоры срывают по мере их поспевания. А вот массовый сбор урожая проводят по мере роста температуры. Если томаты покраснели, их нужно сразу срывать, потому что из-за них приходится скорее созревать оставшимся помидорам. А они еще могут не успеть набрать положенную им массу. Для еды собирать помидоры лучше днем, а для консервации – утром.

Как выдергивать из грядки морковь

Вкусной и сладкой получается та морковка, которая не достигла своей полной зрелости. Собирать морковь с грядки лучше вечером. Ее выдергивают за ботву, для удобства помогая вилами, иначе у вас в руках останется только хвостик.

Сбор урожая свеклы

Свеклу убирают после того, как ее ботва начинает жухнуть. Для этого подходит сухой и солнечный день, чтобы выкопанные овощи подсыхали на воздухе в тени 2-3 часа. После этого со свеклы срезают ботву и отправляют на хранение.

Как собирать огурцы

Огурцы нужно собирать регулярно по мере их созревания, иначе большие плоды становятся невкусными, в них зреют семена. Кроме того, такие огурцы-переростки тормозят поспевание остального урожая. Огурцы срезают садовыми ножницами или секатором.

Когда снимать урожай лука

Репчатый лук выдергивают с грядки, когда его перья высыхают, а шейка истончается. Его лучше подкопать на грядке и просушить на открытом солнце. С луковиц не стоит слишком сильно счищать землю, постукивать друг о друга или бросать, иначе лук будет плохо храниться.

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