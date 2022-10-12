"Каждое слово пронизывает": Настя Каменских эмоционально исполнила гимн Украины и тронула сеть (видео)

Исполнительница горда за то, что она украинка

Украинская певица Настя Каменских тронула исполнением украинского гимна "Ще не вмерла України". Звезда, вызвавшая споры среди своих поклонников по поводу ее полноты, заявила, что исполнение этой песни для нее — это смесь боли и невыразимой гордости, и она горда за то, что является украинкой.

У себя на странице в Инстаграме Каменских опубликовала видео, на котором она со сцены перед слушателями поет гимн и держит руку у своего сердца.

"Каждое слово до сих пор пронизывает до самого сердца, потому что описывает судьбу нашей страны. Даже сегодня, когда Украина ежедневно мужественно отстаивает свои границы и борется с врагом, а мирные украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, весь мир удивляется нашей силе и скандирует "Слава Украине!". Потому что мы каждый раз доказываем: правда на нашей стороне и она обязательно победит!", — написала в посту певица.

Напомним, что Настя Каменских только недавно вернулась в Украину из Испании. Незадолго до полномасштабного вторжения она с мужем, украинским рэпером и продюсером Алексием Потапенко (Потап) улетела отдыхать, за что потом звездные супруги получили волну критики. Недавно Каменских выпустила песню влюбленным, которых разлучила война.

Сам Потап попал в еще больший скандал. Мужчина пытается оправдаться за свои слова о наличии у него контракта с терробороной ВСУ. Впрочем, как объяснили представители ТрО, это не совсем соответствует реальности.

Ранее "Телеграф" писал, что одну из своих песен во время войны Потап посвятил победам ВСУ над российскими захватчиками во время полномасштабной войны.

Также мы рассказывали, что его падчерица недавно вышла замуж за иностранца.