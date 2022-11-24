На случай блекаута: чем заняться самому, паре или компании, пока нет электричества

Отсутствие благ цивилизации заставляет нас искать различные способы организации досуга

Массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины приводят к серьезным последствиям для всей страны. Конечно же, регулярные отключения электричества вызывают много недовольства и увеличивают уровень ненависти к российской армии, однако жизнь продолжается. Многие из нас учатся ее организовывать даже во время отсутствия света, хотя это и непросто.

"Телеграф", ссылаясь на "Радио Люкс", сегодня расскажет, чем можно заняться во время блекаута, если он застал вас дома. Мы расскажем, чем можно заняться в полном одиночестве, а также предоставим советы для пар и компаний.

Общие советы

Если из-за отключения света у вас дома нет ни воды, ни связи — не беда. В случае отсутствия воздушной тревоги вы можете организовать себе пешую прогулку — просто по району или в ближайшие парк. Устраивайте фотосессию, если имеете под рукой камеру, или же пикник с едой, которая не требует тепловой обработки (фрукты, овощи, бутерброды). Также можно заняться спортом или же просто выйти в компании под подъезд, наблюдая за прохожими. Неплохо стимулирует фантазию попытка придумывать мимо проходящим людям "их истории жизни".

Советы для компании

Отличным времяпровождением станут различные настольные или карточные игры, составление больших паззлов, разговорные игры (к примеру, "Правда или действие"). Также можно вспомнить детство и начать рассказывать страшные истории. Неплохим вариантом для семьи или компании будет разыграть настоящую пьесу или поставить веселый танец — при этом стоит задействовать максимальное количество людей. В конце концов, можно устроить небольшую вечеринку с пением, танцами и игрой на музыкальных инструментах, если такие имеются.

Советы для пар

Двое ближайших друг другу людей могут пользоваться отдельными вариантами для оформления досуга из предыдущего абзаца. Однако также вдвоем можно устроить настоящий театр теней — здесь помогут фонарик и простыни. В крайнем случае, закатите генеральную уборку или же переберите вещи в шкафу (заодно устроите импровизированный "модный показ").

Также блекаут отлично подойдет для разговоров по душам, обсуждения дальнейшего совместного будущего и романтического вечера при свечах. Ну и, конечно же, хорошим вариантом для пар станет провождение отключения света в занятиях любовью.

Советы для одного человека

В отсутствии света можно приготовить еду — если у вас, к примеру, газовая плита. Есть варианты развивать фантазию: начните записывать собственные мысли, вдруг из этого когда-то родится отличная книга! Также можно петь, танцевать, совершенствовать свою игру на музыкальных инструментах. Занимайтесь спортом или читайте книги при свете фонарика. Также можно вспомнить о существовании паззлов или кроссвордов. Также беспроигрышным вариантом станет хороший сон — пока нет света, отлично спится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как при длительном отключении электроэнергии можно спасти продукты, находящиеся в холодильнике.

Также мы давали общие советы для украинцев на случай блекаута, который способен затянуться на несколько дней.