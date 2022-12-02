Опубликован дублированный трейлер последних "Стражей галактики" (видео)

Фильм стартует в украинском прокате 4 мая 2023 года

Пятница, 2-е декабря, стала днем анонсов самых масштабных киноновинок предстоящего года. Так, вслед за тизером нового "Индианы Джонса" с Харрисоном Фордом в свет вышел трейлер третьей части "Стражей галактики", которая станет заключительной.

В роли режиссера картины как и ранее выступит Джеймс Ганн. К своим ролям вернутся Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьев, Уилл Поултер, Шонн Ганн и другие.

В "Стражах Галактики 3" от Marvel Studios уже знакомые зрителям герои выглядят несколько иначе. Питер Квилл, все еще придя в себя от потери Гаморы, должен снова объединить команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Если эта миссия провалится, это может стать концом Стражей, которым мы их знаем. Фильм стартует в украинском прокате 4 мая 2023 года.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку фильмов и сериалов похожих на нашумевший "Уэнсдей". Атмосфера и сюжет фильма произвели такое впечатление на зрителей, что сериал и саундтрек к нему завирусились в TikTok, и многие стали менять имидж, чтобы стать похожими на главную героиню.