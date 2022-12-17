"Не думали, что выиграем": TVORCHI отреагировали на свою победу в Нацотбора на "Евровидение-2023"

Представители Украины на Евровидении поблагодарили тех, кто сейчас на фронте

Популярная украинская группа TVORCHI, которая победила в финале Национального отбора на "Евровидение-2023", дала первое интервью после объявления результатов голосования.

Своими первыми эмоциями музыканты поделились прямо на сцене. По словам участника коллектива Андрея Гуцуляка, он не готовился вместе с солистом Джеффри Кенни к речи, ведь мужчины не думали, что одержат победу. При этом артисты благодарны своим поклонникам, которые не пожалели для них своего голоса, а также тем, кто сейчас на войне освобождает страну от российских оккупантов.

"Мы не думали, что выиграем. Но мы хотим поблагодарить каждого, кто нас поддержал, каждому, кто слушает музыку и каждому, кто сейчас борется на фронте. Потому что это важно", — сказал Андрей Гуцуляк.

Сам Джеффри Кенни на украинском языке выкрикнул "Слава Украине!", после чего последовали громкие аплодисменты от зрителей в зале и звездного жюри.

Артисты пообещали, что сделают все по максимуму, чтобы достойно представить Украину 2023 года в Ливерпуле (Великобритания).

Напомним, что судьями Нацотбора в 2022 году стали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала и фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина.

Ведущие Нацотбора – финалистка "Евровидения-2021" солистка группы Go_A Екатерина Павленко, призерка "Евровидения-2013" певица Злата Огневич и неизменный комментатор конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко. В этом году конкурс получил нового музыкального продюсера – лидера группы Pianoбой, музыканта Дмитрия Шурова.