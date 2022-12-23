"Ми вже не боїмося, досить": представитель Украины на Евровидении-2023 TVORCHI покорили сеть мощным треком в дуэте с alyona alyona (видео)

Победители Нацотбора выпустили мини-альбом, в которой вошла совместная композиция с рэперкой

Украинский дуэт TVORCHI, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле, выпустил совместный трек с популярной рэп-исполнительницей alyona alyona. Песня была написана еще до начала полномасштабной войны, но от этого не утратила актуальность.

Клип на трек "Досить" опубликован на Youtube-канале TVORCHI в пятницу, 23 декабря. Трек с alyona alyona – это одна из четырех работ из нового мини-альбома дуэта под названием Heart of Steel, который артисты посвятили непокорности украинцев.

Как отмечают TVORCHI, композиция с alyona alyona прозвучала впервые вживую в декабре прошлого года на сольном концерте рэперки, однако сейчас получила новые актуальные смыслы.

В тексте песни говорится о том, что пока нас игнорируют и седеют косы, терпению приходит конец.

"І вже достатньо відстояли притиснуті, голі, босі

На виду

Ми вже не боїмося, досить"

Комментаторы одобрительно оценили новый трек и хвалят одного из участников дуэта Джеффри за великолепный украинский язык.

Поклонники хвалят новую дуэтную песню

"EP Heart of Steel мы посвящаем несокрушимости каждого из нас, непокоренности украинцев, людей со стальной волей и сердцами. В мини-альбом вошло 4 трека – в каждом из них наши личные эмоции и переживания, добытые за последние 10 месяцев", — говорится в публикации на Instagram-странице дуэта.

Отметим, что в альбом вошел и одноименный сингл Heart of Steel — именно он будет звучать на Евровидении-2023, которое состоится в Великобритании от имени Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тернопольский дуэт TVORCHI был основан в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом из Нигерии Джеффри Кенни. В нацотборе на Евровидении артисты пробовали свои силы несколько раз. По их словам, победа в 2022 году была для них очень неожиданной.