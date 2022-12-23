"Ми вже не боїмося, досить": представитель Украины на Евровидении-2023 TVORCHI покорили сеть мощным треком в дуэте с alyona alyona (видео)
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Победители Нацотбора выпустили мини-альбом, в которой вошла совместная композиция с рэперкой
Украинский дуэт TVORCHI, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле, выпустил совместный трек с популярной рэп-исполнительницей alyona alyona. Песня была написана еще до начала полномасштабной войны, но от этого не утратила актуальность.
Клип на трек "Досить" опубликован на Youtube-канале TVORCHI в пятницу, 23 декабря. Трек с alyona alyona – это одна из четырех работ из нового мини-альбома дуэта под названием Heart of Steel, который артисты посвятили непокорности украинцев.
Как отмечают TVORCHI, композиция с alyona alyona прозвучала впервые вживую в декабре прошлого года на сольном концерте рэперки, однако сейчас получила новые актуальные смыслы.
В тексте песни говорится о том, что пока нас игнорируют и седеют косы, терпению приходит конец.
"І вже достатньо відстояли притиснуті, голі, босі
На виду
Ми вже не боїмося, досить"
Комментаторы одобрительно оценили новый трек и хвалят одного из участников дуэта Джеффри за великолепный украинский язык.
"EP Heart of Steel мы посвящаем несокрушимости каждого из нас, непокоренности украинцев, людей со стальной волей и сердцами. В мини-альбом вошло 4 трека – в каждом из них наши личные эмоции и переживания, добытые за последние 10 месяцев", — говорится в публикации на Instagram-странице дуэта.
Отметим, что в альбом вошел и одноименный сингл Heart of Steel — именно он будет звучать на Евровидении-2023, которое состоится в Великобритании от имени Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что тернопольский дуэт TVORCHI был основан в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом из Нигерии Джеффри Кенни. В нацотборе на Евровидении артисты пробовали свои силы несколько раз. По их словам, победа в 2022 году была для них очень неожиданной.