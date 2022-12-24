Сочельник перед Рождеством: что нужно сделать в этот день, а что – под запретом

В этот день нужно вести себя максимально сдержанно, чтобы не навлечь на себя бед на весь следующий год

Сегодня, 24 декабря, часть украинцев вместе со многими другими странами празднует Сочельник. Для верующих восточного обряда – это один из самых торжественных церковных праздников, который отмечается вечером в канун Рождества Христова.

С этим днем связано множество запретов. К примеру, считается, что сегодня нельзя завтракать и обедать. А еще нужно приготовить 12 блюд на ужин, но все они обязательно должны быть постными, передает Радио ТРЭК.

Традиции дня

Сегодня обязательно нужно убраться в доме, чтобы на Рождество дом был чист.

С появлением на небе первой звезды вся семья садится за праздничный стол, для которого хозяйка заранее готовит 12 постных блюд (по числу апостолов). Среди них обязательно должно быть кутья.

На стол принято ставить несколько лишних приборов и тарелок — для умерших и без вести пропавших родственников, которые, как считается, возвращаются домой на этот ужин.

По завершении трапезы кутья, хлеб и узвар со стола не убираются — их оставляют для тех же мертвых и пропавших родственников.

Под иконами на Сочельник ставят Дидуха — символическое украшение из ржаного или пшеничного снопа, которое является символом благополучия, счастья и изобилия семьи.

Что нельзя делать в канун Рождества

По народной традиции в этот день запрещается завтракать и обедать.

Также под запретом употребление алкоголя, мясные и другие непостные продукты, лишнее веселье.

Не принято в этот день ходить в гости.

Нельзя опаздывать на праздничный ужин. Считается, что в таком случае человеку придется весь год провести вдали от дома.

Блюда нельзя запивать водой – только компотом.

Во время Святого ужина нельзя много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола.

Запрещается выходить из дома, пока не завершится ужин.

А главное – в этот день нельзя ссориться.

Ранее мы рассказывали, что ПЦУ разрешила верующим отмечать Рождество как 25 декабря, так и 7 января. Каждый приход сам выбирает, в какую из этих дат проводить праздничное богослужение. Также мы подготовили для вас календарь главных христианских праздников на декабрь-2022 и январь-2023. Учитывая перенос даты Рождества, изменяются и даты других церковных праздников.