Укр

Таропрогноз на 26 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать шестой день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать шестой день зимы. Фото telegraf.com.ua

У большинства день будет на удивление благополучным

Понедельник, 26 декабря, будет плодотворным для примирения, работы и исправления ошибок, однако некоторые в этот день могут быть склонны к агрессии.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на начало недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас в последний понедельник года, — выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Сила, Влюбленные, Королева пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Сила

В начале недели Вы можете быть особенно подвержены импульсивно-агрессивному настроению, из-за чего можете создать конфликт на ровном месте. Постарайтесь не навредить важным отношениям и не идти напролом.

Влюбленные

В понедельник Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас понедельник. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.

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