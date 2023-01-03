Один секретный ингредиент спасет картошку в мундире от потемнения – лайфхак от хозяек

Необходимый компонент добавляют в воду еще на этапе отваривания клубней

Нередко случается, что картофель после отваривания начинает темнеть и выглядит не очень эстетично. К счастью, решить такую проблему очень просто и поможет с этим один простой ингредиент.

Что это за секретная добавка, знают Патриоты Украины. Такой лайфхак пригодится и в канун праздничных застолий, и во время приготовления всяческих блюд в будни.

Причины потемнения картофеля могут быть разными: начиная от ошибок при выращивании и заканчивая неправильными условиями хранения. Однако чаще всего все зависит от сорта овощей: одни больше склонны к потемнению, другие — значительно меньше.

Как сделать, чтобы вареный картофель не темнел

Чтобы картофель в мундире не темнел, во время варки опытные хозяйки добавляют в воду уксус. Но его должно быть совсем немного, чтобы у блюда потом не было кислого привкуса.

Альтернативный вариант – лимонный сок или лимонная кислота. Этот ингредиент обладает такими же свойствами, как и уксус.

Другие рекомендации поваров

Уже очищенный отварной в мундире картофель советуют оставить в холодной воде на 10-15 мин. А вот варить его следует сразу в кипящей, а не в холодной воде.

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