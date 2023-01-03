Вакарчук назвал национальную идею украинцев (видео)

Певец уверен, что есть у нас нечто гораздо большее за банальную ненависть к врагу

Известный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, у которого недавно родился второй ребенок, рассказал, каким видит национальную идею украинцев. Говорит, речь идет не о ненависти к врагу.

Своими мнениями исполнитель поделился в интервью с Наталией Мосейчук. Разговор был записан еще до Нового года, однако полная версия видео на его youtube-канале вышла только сегодня.

Журналистка спросила Вакарчука: "Наша национальная идея — это ненависть к врагу. А что будет после победы?". Однако певец с таким утверждением совсем не согласен.

"Ненависть к врагу — это не национальная идея украинцев. Это необходимое условие для того, чтобы эффективно победить. Я думаю, что наша национальная идея — это свобода. И мы это четко поняли".

Почему так бегут массово с ужасом мужчины, женщины и дети из тех мест, где возможна оккупация, или уже из оккупированных территорий уезжают, они с ужасом думают о том, что их ждет в "русском мире". Они не хотят этого. Они хотят жить свободно, хотят говорить то, что хотят, хотят действовать, как они хотят и хотят быть на земле, на которой они хозяева. Я думаю, что это наша национальная идея», — говорит музыкант.

Также Святослав Вакарчук побеседовал с ведущей о патриотизме. Говорит, "патриотизм — это когда ты не готов терять те вещи, которые тебе ценны" и, по его мнению, наши Защитники и Защитницы разделяют это мнение.

Напомним, что 47-летний Святослав Вакарчук получил всеукраинское и международное признание как музыкант, вокалист, лидер рок-группы "Океан Эльзы" и композитор. Заслуженный артист Украины (2005), кавалер Ордена Свободы, нардеп 6-го созыва от партии "Наша Украина" (2007-2008) и 9-го созыва (2019—2020). Бывший глава партии "Голос". Лауреат премии имени Василия Стуса (2014). Лейтенант ВСУ, а также почетный гражданин Киева (2014) и Львова (2014).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в августе прошлого года Вакарчук исполнил свой легендарный хит вместе с группой Coldplay. Весь зал тогда подпевал музыкантам в унисон.